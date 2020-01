Must read: Stockpicken lukt niet

Must read

Verdienen aan obligaties met een negatieve rente

Er is inmiddels voor 13,4 biljoen dollar geïnvesteerd in obligaties met een negatieve rente. Dat hoeft een positief rendement niet in de weg te staan, betoogt Wim van Zwol.

Actieve fondsmanagers blijven weer eens achter

Stockpicken is moeilijk. In 2019 bleef 40% van de actieve beleggingsfondsen achter op hun benchmark, constateert Morningstar. Acht verkeerde redenen zetten beleggers aan om het beter te willen doen dan de markt. Lees ook: Het grote gevecht tussen actief en passief. SPDR ETF's en Skagen kruisen de degens. Maar hoe komt het dat een onwetende gorilla in drie van de vier jaar de index (ruim) verslaat?

Bloomberg Green

Persbureau Bloomberg maakt informatievoorziening over de energietranstitie tot een speerpunt van de eigen berichtgeving. Amerikaanse fondsbeleggers besloten vorig jaar massaal om voor duurzaam te gaan. De instroom verviervoudigde in een jaar tijd.

Geen zorgen over de Amerikaanse economie

U.S. may grow more quickly this year than projections: Mnuchin https://t.co/d8o6X842GL pic.twitter.com/3yLFv3RslT — Reuters (@Reuters) January 21, 2020

Waarom de Amerikaanse verkiezingen zo belangrijk zijn

Gaan de presidentsverkiezingen in Amerika de wereldeconomie op zijn kop zetten? En komt dan de liberale wereldorde terug of verdwijnt deze? Lees er over in onze nieuwe maandpublicatie over de wereldeconomie:https://t.co/ClAMpM2JqU — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) January 21, 2020

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Dit is de nieuwe IEXFonds 40.

Breed gedragen optimisme over goud

Het handelsconflict tussen China en de VS is vergeven en vergeten? Goudanalisten denken van niet. Volgens hen zijn de geopolitieke spanningen de wereld niet uit. Voor de goudprijs is dat gunstig.

Europese fondsbelegger verliet 2019 feestend

In de aanloop naar de feestdagen schudden Europese fondsbeleggers de schroom van zich af en zochten ze massaal de beurs op. Vooral aandelen waren gewild, aldus Detlef Glow van Lipper.

Waarde-aandelen komen weer in de belangstelling

Columnist Michael Brush van Marketwatch geeft vier tips om ervan te profiteren.

Amerikaanse fondsmanagers optimistisch over herstel

De Amerikaanse cashposities waren sinds 2013 niet zo laag als nu. Het goede nieuws: van euforie is geen sprake. Opvallend is dat ceo's juist heel negatief zijn over de toekomst. Wie krijgt er gelijk?

Banken: oude strategieën moeten overboord

Open Banking en Instant Payment dwingen Europese banken tot handelen.

Over banken gesproken: Wat zijn ze goedkoop!

Global sectoral valuations rose across the board in 2019 but remain below long-term averages for energy, financials, and banks #equities



More in the latest Weekly Insight ?? https://t.co/Fy3I1XwiYn pic.twitter.com/nDgYjvjM9A — IIF (@IIF) January 21, 2020

Onderwijl draait India wel minder