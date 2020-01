Must read: Dollar is veel te duur

Must read

Plus: The case voor EM, de geestelijk vader van Buffett, er is geen Chinees probleem, bizarre geldongelijkheid, en méér.

Opkomende markten gaan het doen?

Aandelen én obligaties uit de opkomende markten staan in het kooplijstje van menig assetmanager bovenaan. Terecht? Ralph Wessels (ABN AMRO), Wouter Weijand (Providence Capital) en Bob Homan (ING) hebben daar hun eigen mening over.

Kwestie van duur kopen en heel lang vasthouden

Het verhaal van Phil Fisher, he man achter de beleggingsfilosofie van Warren Buffett.

Lagere economische groei China is geen probleem

De economische groei van China is jaloersmakend hoog. Tegelijkertijd groeit het bruto binnenlands product (bbp) van het land elk jaar minder hard. Ook in 2019 koelde de economie af, bleek vandaag uit officiële cijfers. Economen verwachten dat de groei nog wel verder zal afnemen, maar dat hoeft helemaal niet erg te zijn, meldt RTL Z.

Dollar is te duur

Maar de Zwitserse frank is pas echt overgewaardeerd.



Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Dit is de nieuwe IEXFonds 40.

Davos is vooral een kolossaal netwerkevent

Het jaarlijkse netwerkfeestje voor de rijken en de machtigen op aarde is weer begonnen. De 50e editie van het World Economic Forum leek me een goed moment om enkele gedachten op schrift te zetten. https://t.co/IYfIRXMmg8 — Eric Smit (@EricChrSmit) January 20, 2020

De schaduwkant van tech

Waarom Amazon, Facebook en 28 andere techdrijven niet deugen, gerangschikt op slechtheid. Leesfeest voor techhaters.

Agrarische kortetermijnwinst

Nederland is kampioen landbouwexport. Daar wordt veel geld mee verdiend. Maar willen we dat wel, vraagt RTL Z zich af in een informatief filmpje. Ook aan een bosje bloemen kleeft de nodige milieunarigheid.

Bedankt voor die bloemen! Hoe groot was de exportwaarde van sierteelt zoals bloemen, planten en bloembollen in 2019? En wat waren de belangrijkste exportlanden qua landbouwproducten? #landbouwexport https://t.co/fiILtE5QZZ pic.twitter.com/eIcJfyDSim — CBS (@statistiekcbs) January 19, 2020

Hoe ver kunnen aandelenbeurzen nog stijgen?

Hier de wereld aandelen index en de onderliggende winsten. Aandelen zijn een stuk harder gestegen dan de winsten. pic.twitter.com/u7gK890vmT — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 18, 2020

Ook geen goed teken

Corné begint hem duidelijk te knijpen.

Wow, het sentiment volgens optiebeleggers is erg enthousiast. Dat is geen goed teken. pic.twitter.com/L0CTuvoM4u — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 18, 2020

Vijf ETF-trends in 2020

Er komt dit jaar zeker een bitcoin-ETF op de markt. Daarnaast zullen een heleboel matige presterende ESG-ETF's uit de schappen verdwijnen. Maar daar blijft het volgens president Nate Geraci van de ETF Store niet bij.

Vermogensongelijkheid loopt gierend uit de hand

Voor Colombia Threadneedle vormt deze ongelijkheid het grootste beursrisico.

World’s 2,153 billionaires hold more wealth than 4.6 billion people combined: report https://t.co/OMDp1I7s2O — MarketWatch (@MarketWatch) January 20, 2020

Er is altijd wel wat met de oliemarkt