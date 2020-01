Must read: 0% rente maakt niet uit

Must read

Plus: Opkomende markten gaan het doen, BlackRock is om, PE-rendementen worden minder, voetbal is big business, en meer.

Beleggingen opkomende markten zijn de oplossing

Beleggen was nog nooit zo eenvoudig. Koop aandelen en obligaties uit de opkomende markten en het komt wel goed. Tenminste, dat is de huidige breed gedragen verwachting van assetmanagers. Lees de nieuwste beleggingsconsensus, opgesteld door Eelco Ubbels van Alpha Research.

Wereldeconomie toont tekenen van herstel

0% rente maakt niet uit

Want we sparen gewoon door.In de afgelopen jaar is de Nederlandse spaarberg met een kleine 30% gegroeid.

BlackRock is om

's Werelds grootste vermogensbeheerder gaat voor duurzaam. Ceo Larry Fink legt in een brief uit waarom.

$7tn asset gorilla #BlackRock seeks to regain lost ground in climate fight. CEO Fink wrote letter to corp execs & outlined number of initiatives. Annual letter to CEOs has become feature of corp governance calendar, often setting agenda for global comps. https://t.co/BTMdD9zwql pic.twitter.com/5SCfHQRPLf — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 14, 2020

PE-rendementen worden minder,

maar dat heeft niets te maken met het feit dat private equity-fondsen zo groot zijn geworden, betoogt Institutional Investor.

Pas op!

De overeenkomsten tussen de huidige (Amerikaanse) beurs en die van 20 jaar geleden op de top van de internetbubbel zijn groot, aldus Mark Hulbert van Marketwatch.

S&P 500 EV/EBITDA at all time highs. Beyond the tech bubble. https://t.co/38lpMPGeLb — ValueStockGeek (@ValueStockGeek) January 15, 2020

Grijze druk bedreigt rendement

Vergrijzing is een economische factor om rekening mee te houden. Heldere column van Jan-Willem Nijkamp.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Dit is de nieuwe IEXFonds 40.

2020: Veel risico voor weinig

Beursjaar 2020 wordt krabbelen, zo is de consensus. Het nemen van veel risico is noodzakelijk om nog iets te verdienen. Tina is een blijvertje. Maar voorspellingen zijn er om niet uit te komen. Wat wordt de grote verrassing?

Europese banken moeten consolideren

Europese zakenbanken zijn te klein om het nog te kunnen opnemen tegen de Amerikaanse concurrentie. Consolidatie kan het tij doen keren, maar dat werd tot nu toe door overheden gefrustreerd. Gaat dat veranderen?

Alternatieve beleggingsclusters

Een slimme vermogensbeheerder denkt in alternatieve beleggingsclusters. Zeer technisch verhaal.

Wat de Nederlandse huizenmarkt nodig heeft

Met name de hoogste inkomens verhuizen nog naar dure en groene nieuwbouwhuizen. Lagere inkomens haken meer af. Dé uitdaging: energiezuinige én betaalbare huizen bouwen, schrijven #RaboResearch-economen Carola de Groot en Leontien de Waal bij @RTLZ. https://t.co/r1ecsuJZnH — RaboResearch Economie (@RaboEconomie) January 15, 2020

Voetbal is big business