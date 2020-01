Must read: Stomme Wall of Worry

Must read

Plus: Fintech bloeit, aandelen zijn wel/niet duur, de 10 zekerheden van 2020, alle energie is geopolitiek, en méér.

Explosieve groei fintech houdt aan

Volgens Fininbox zal de waarde van Fintechs oplopen van 128 miljard euro eind 2018 tot 310 miljard euro over drie jaar. Waar zit de groei?

The wall of worry

Ofwel, er is altijd een reden om niet te beleggen.



One for the bulls (& quite a few are charging)

One for the bulls (& quite a few are charging)

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Dit is de nieuwe IEXFonds 40.

Zijn aandelen duur?

Ja, als je tien jaar terugkijkt. Nee, als de periode twee maal zo lang is. Interessant verhaal van Michael Batnick van The Irrelevant Investor. Ook interessant: de beleggingsgoeroes in The City vertellen in korte quotes welke belegging volgens hen te duur en te goedkoop is.

Even voorstellen: de nieuwe topman van ABN AMRO

Even voorstellen: de nieuwe topman van ABN AMRO

De tien beleggingszekerheden van 2020

Zoals: "There will be a stock, fund, strategy, or asset class that skyrockets that you wish you owned more of." Lezen!

Houd de grenzen open!

Houd de grenzen open!

De comeback van Bill

De zwaar gevallen hedgefondsmanager en miljardair Bill Ackman van Pershing Square Capital beleefde in 2019 een opvallend wederopstanding. Aandeelhouders van het in Amsterdam genoteerde Pershing Square Holding zagen de winst van hun belegging met meer dan 50% stijgen. Nog 25% erbij en ze staan quitte. De koers van het beleggingsvehikel is dan weer gelijk aan de eerste koersnotering vijf jaar geleden.

Energie is geopolitiek

Na de olie- en gasmarkten wordt ook de elektriciteitsmarkt steeds gevoeliger voor geopolitiek, stelt Hans van Cleef.

5% portefeuille in goud is een prima idee

5% portefeuille in goud is een prima idee

