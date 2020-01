Must read: Goud vliegt

Must read

Wachten op de draghedie

Monetair econoom Edin Mujagic vreest dat de prijs die we dit decennium moeten betalen voor het onconventionele beleid van de ECB en andere centrale banken heel hoog zal zijn. "Men zal ontdekken dat de ziel van de economie aan de monetaire duivel is verkocht."

Olieprijs scherp omhoog na dodelijke Amerikaanse aanval op Iraanse generaal

De prijs van ruwe olie is hard omhoog geschoten, nadat duidelijk werd dat het Amerikaanse leger de belangrijkste Iraanse militaire leider om het leven heeft gebracht. Dat was niet zo maar iemand.

Het is weer tijd voor een oliesector-outperformance?

Olieaandelen doen het al jaren heel veel slechter dan het beursgemiddelde. Krijgen we in 2020 het inhaaleffect?

Spanningen zijn altijd goed voor goud

Duurzaam beleggen: Van niche naar standaard

De tien belangrijkste duurzame beleggingsontwikkelingen van 2019. Op den duur zal niemand het nog hebben over ESG-integratie in het beleggingsbeleid. Institutionele beleggers nemen nu al hun verantwoordelijkheid. Maar leidt het (door de iets hogere kosten) ook tot outperformance?

Mike Lipper predikt voorzichtigheid

Komt dat pensioenakkoord?

Krijgen we volgend jaar eindelijk dat langverwachte pensioenakkoord, stijgt in 2020 onze spaarrente weer, wat krijgen we erbij in onze portemonee en gaat het de nieuw te benoemen staatssecretaris lukken de puinhopen bij de Belastingdienst op te lossen? Martin Visser en Herman Stam blikken voor DFT terug op de grote economische thema’s van 2019, en blikken alvast vooruit op 2020. Luister de hele podcast.

Farmaceuten openen het jaar wederom met een fikse verhoging van de medicijnprijzen.

De Amerikaanse beurs is echt heel duur.

Aberdeen Standard Investments kiest voor infra

De wereldeconomie stagneert, de politieke onzekerheid neemt toe en de rentes blijven laag. Beleggers moeten daarom verder kijken dan de traditionele beleggingscategorieën, stelt James McCann van Aberdeen Standard Investments in zijn vooruitblik op 2020. Beleggingen in infrastructuur hebben zijn sterke voorkeur.

Duitsers steeds rijker

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Een nieuw beursjaar met nieuwe kansen. Wint de passieve portefeuille opnieuw?