Must read: Verwacht minder in de 20's

Must read

Een lesje inflatiebeleid

Hallo, weten de bestuursleden van de Fed en de ECB wel hoe het inflatieproces werkt? En waarom zeggen ze niks over negatieve bijeffecten van hun ruime beleid, vraagt Edin Mujagic zich af.

Klimaatrisico's voor pensioenfonds Calpers

Het Amerikaanse pensioenfonds Calpers denkt dat 20% van de bedrijven waar het in belegt gevaar loopt in waarde te dalen door klimaatverandering. Toch gaat het deze bedrijven niet massaal verkopen.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Meer direct listings volgend jaar

Mogelijk zullen Airbnb en GitLab volgend jaar ook naar de beurs gaan door middel van een direct listing. Analisten verwachten dat meer techbedrijven zullen volgen.

Opluchting over duidelijkheid VK

Pound surges and gilts drop as the Tory landslide jolts UK assets https://t.co/VsecZHcvkK via @charlie_ryan1 @SamJPotter pic.twitter.com/WNKRKfdYm0 — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) December 13, 2019

Betekenis voor Brussel

Here's what Boris Johnson's victory means for Brexit https://t.co/DxcPSPc7gs by @gallardo_ortega — James Randerson (@james_randerson) December 13, 2019

Dit is wat we geleerd hebben

14 things we learned from Boris Johnson's huge election victory last night https://t.co/Lt3YAV70kE — Business Insider UK (@BIUK) December 13, 2019

Zo zal het gaan

Brexitspoorboekje: wie denkt dat het onderhandelingsspektakel nu voorbij is, die komt bedrogen uit. https://t.co/7iEhbMnliH pic.twitter.com/Og7B6u4BGY — RTL Z (@RTLZ) December 13, 2019

Verwacht wat minder in de 20's

Aandelen zullen de komende tien jaar niet zo geweldig renderen als de afgelopen tien jaar.