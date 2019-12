Must read: Survival of the fittest

Must read

Het kan er hard aan toe gaan op de ETF-markt. Plus; de meer risicovolle portefeuille van de Staat en IT groeit door.

Meer risico met staatsschuld

Financien heeft het goed gedaan, vinden ze zelf. Ja, het is moeilijk een slecht beleid te voeren als de ECB schuld opkoopt, aldus Marcel Tak. Maar nu nemen ze wel teveel risico met hun rentebeleid.

Survival of the fittest op ETF-markt

Er zijn dit jaar al meer dan 1000 ETF's opgeheven. Dat is bijna evenveel als er bijkwamen. Toch is dat volgens Eric Balchunas geen slecht teken, het hoort bij een gezonde markt.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Wat een beursjaar!

Zweden verhoogt naar nul

Interesting. Zweedse centrale bank wil de rente naar 0% verhogen. Ondanks dat de economie steeds een tandje langzamer draait. De Noorse centrale bank deed het al eerder. Zie column in het @FD_Nieuws https://t.co/J8kWoSM4Ymhttps://t.co/WvhQuMkzou — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 3, 2019

IT groeit door

Software en services blijft groeimarkt. Omzetgroei IT dienstverleners in derde kwartaal voor zevende keer op rij boven de 6%. #ING pic.twitter.com/fW33OSAblC — ING Economie (@INGnl_Economie) December 3, 2019

Toch weer

Japan preparing $120 billion stimulus package to bolster fragile economy https://t.co/KzQUCXx2Nd pic.twitter.com/mIQuwMK2c0 — Reuters (@Reuters) December 3, 2019

Dekkingsgraden kruipen in november verder omhoog

De gemiddelde actuele dekkingsgraad steeg in november met 1%-punt. Dit is te danken aan een iets hogere rente en gestegen aandelenkoersen.

Niet heel verrassend

Periodes rond de aankondiging van kwantitatieve verruiming in het eurogebied gaan samen met een sterke stijging van aandelenwaarderingen, aldus onderzoek van DNB.

GAM snijdt verder in personeelsbestand

De Zwitserse vermogensbeheerder gaat honderden banen schrappen om de kosten verder omlaag te krijgen.

Wat doet China tegen het klimaatprobleem?