Must read: Dankbare beleggers

Deens pensioenfonds sorteert voor op meer risico

De Deense pensioenreus ATP wil vanwege de negatieve rente meer risico nemen.

Impactbeleggen met engagement

Welke rol kunnen assetmanagers spelen bij de groei van impactbeleggingen? Karianne Lancee, Sustainable & Impact Investing Research Analyst bij UBS Asset Management let op het alloceren van assets naar bedrijven die al impact creëren met producten en diensten en zorgt door engagement voor extra impact.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Wat een rendementen!

Betere beslissingen

Meer defaults

Chinese defaults to rise in 2020 as economy slows, Moody’s says https://t.co/fSDuZoY1HP

Nog meer giraal

Happy Thanksgiving

The S&P 500 Total Return Index since the low in March 2009. Up more than 420%, or 17% per year on average! #HappyThanksgiving pic.twitter.com/L9xNkslJRA