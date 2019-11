Must read: AEX blijft structureel achter

Must read

Plus: Stap niet in value trap, QE stuwt koersen, de fout van actieve managers, vastgoed helpt spreiding niet, en méér.

Pas op voor de value trap!

Aandelen die sterk in waarde zijn gedaald, maken beleggers begerig. Echter, kopen is niet altijd verstandig, weet iedereen die wel eens in de value trap is gevallen. Dividendbelegger Jorik van den Bos kan erover meepraten. Hoe een value trap te vermijden?

De beleggersstrijd tegen plastic

NN Investment Partners heeft onderzoek gedaan naar de milieuproblemen die voortvloeien uit de productie van plastic en brengt verschillende mogelijke oplossingen in beeld.

Overheid, geef meer uit!

Rentetarieven zijn niet alleen historisch laag door monetair beleid, maar ook vanwege structurele factoren zoals vergrijzing, toenemende ongelijkheid en technologische veranderingen. Gelukkig kunnen overheden het nodige doen om rentes op te drijven, stelt hoofdeconoom van RaboResearch Menno Middeldorp.

Er is een relatie tussen meer QE en hogere aandelenkoersen

Meer alpha met alternatieve data

Hedgefondsen geven steeds meer geld uit om alternatieve data binnen te halen.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Positieve aanbodschok voor aandelen

In de jaren zeventig had een negatieve aanbodschok rampzalige gevolgen voor beleggers. Dit keer zorgt een positieve aanbodschok voor rugwind op de effectenmarkten.

Positief bankennieuws

Howel banken zuchten onder de lage rente, is er ook goed nieuws. Slechte leningen zijn flink gedaald afgelopen jaren. pic.twitter.com/JN9nnqgCBN — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 13, 2019

Traditionele waarderingsmodellen voldoen niet langer

Waardebelegger Knut Gezellius van Skagen pleit voor nieuwe maatstaven om aandelen te waarderen. "Koers-boekwaarde en koers-winstverhouding hebben hun voorspellende kracht verloren."

Waarom actieve fondsbeleggers underperformen?

Omdat zij hun stukken te lang vasthouden, zo wijst onderzoek uit.

AEX blijft sterk achter

Nog een argument tegen dicht bij huis beleggen.

AEX even op 600 punten – 5 grafieken die laten zien hoe zwak de Amsterdamse hoofdindex al 19 jaar presteert https://t.co/cnBvOWeiIt — Business Insider Nederland (@BINederland) November 13, 2019

Geen betere spreiding met vastgoed

Beursgenoteerd vastgoed helpt NIET om de spreiding van een portefeuille te verbeteren.

No stress!