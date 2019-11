Must read: Wantrouwen naar de VS

Unicorns: Wat een gek ervoor geeft

Veel unicorns hebben wankele vooruitzichten en toch zijn ze miljarden waard. Oppassen geblazen, zegt Bloombergcolumnist Shuli Ren.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Wantrouwen erger dan een recessie

Als beleggers de Amerikaanse overheid niet meer vertrouwen, is dat erger dan een recessie.

Dit kost het nieuwe Brexituitstel

Brexit Bulletin: The cost of delay (Days to Brexit deadline: 85) https://t.co/kGZgweQTWn via @_DavidGoodman #tictocnews pic.twitter.com/zaLEzblkpU

Pimco: Pas op met Britse staatsobligaties

Vermogensbeheerder Pimco is niet meer zo weg van Britse staatsobligaties. Alle politieke partijen willen teveel uitgeven.

Twitterspionnen

De VS hebben twee voormalig werknemers van Twitter aangeklaagd wegens spionage.

De invloed van China

China may invest up to $10 billion in Aramco's IPO. This fits in with the nation's push to have more international influence. https://t.co/XoNPLVXBMs