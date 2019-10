Must read: Banken kunnen de rente niet voorspellen

Must read

De AFM is geen consumentenbond

De AFM en de Australische toezichthouder ASIC hebben hun eigen werkwijzen tegen het licht gehouden. Marcel Tak is kritisch over het rapport. Het moet meer gaan over consumentenbescherming en minder over -begeleiding.

ESG-geldmarktfondsen groeien als kool

Het beheerd vermogen in ESG-geldmarktfondsen is dit jaar met 15% gegroeid. Hele grote verschillen met traditionele geldmarktfondsen zijn er echter niet.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Zo eindigt WeWork

SoftBank has made a $5 billion debt financing offer to WeWork. It has also proposed to launch a tender offer for up to $3 billion to acquire WeWork shares from existing investors and insiders, including co-founder Adam Neumann. More here https://t.co/6mkDs6PtEK pic.twitter.com/pP32FEfETl — Reuters Business (@ReutersBiz) October 22, 2019

Als het economisch allemaal zo slecht gaat...

Waarom staan aandelen dan nog steeds zo hoog?

Banken kunnen de rente niet voorspellen

Waarom zouden beleggers dat wel kunnen?

Trudeau mag toch door

Trudeau’s Liberals lost the popular vote, taking just 33%—the lowest ever for a victorious party in Canada. But seats go to the winner in each district https://t.co/w6D5pFjQ5D — The Wall Street Journal (@WSJ) October 22, 2019

De opkomst van direct listing

In de VS al een trend; geen IPO, maar een direct listing.

Eindelijk stemmen over Brexit?

Pound hovers as new Brexit deal faces another crunch vote https://t.co/lh7AVHCWzo by @TomBelger pic.twitter.com/xoaTHisEHv — Yahoo Finance (@YahooFinance) October 22, 2019

De nieuwe Japanse keizer