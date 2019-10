Must read: Nederland is superduurzaam

Must read

Aldus Morningstar. Plus; de bullmarkt zal niet eindigen met een crash en luidt WeWork het einde van de start-up-cultuur in?

"Een 60/40-portefeuille is zo’n gek idee nog niet in deze markt"

Een aandelen- én obligatieportefeuille is ook nu een goed idee. Maar dan wel wereldwijd en enige hedging is zeker noodzakelijk, aldus Andreas Zingg van Vanguard.

Buffett zit fout met zijn minachting van goud

Paras Anand van Fidelity ziet potentieel in goud als economische voorspeller. Momenteel zegt de goudprijs hem dat de inflatieverwachtingen stijgen.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Meer ESG-geldmarktfondsen op de markt

Vermogensbeheerders breiden hun fondsaanbod uit met ESG-geldmarktfondsen.

Brexithoop

The markets are pricing in some hope of a Brexit resolution soon https://t.co/XxO69UquRZ pic.twitter.com/o6cVryxGaX — Bloomberg Brexit (@Brexit) October 21, 2019

Kwijt in de cloud

Bedrijfsgeheimen zweven versnipperd in de cloud https://t.co/lZEA8nInmc pic.twitter.com/DbX7z3UhRX — FD Nieuws (@FD_Nieuws) October 21, 2019

Hoe Rian van Rijbroek de Twentse miljonair Gerard Sanderink voor zich won

Tubantia pakt uit.

De bullmarkt zal niet eindigen met een crash

Maar er komt eens een eind aan de cyclus, aldus Ray Dalio.

Crash van WeWork is tot in Silicon Valley te voelen

Luidt WeWork het einde van de start-up-cultuur in?

Nederland is een van de duurzaamste landen ter wereld

Zo blijkt uit de nieuwste editie van de Morningstar Sustainability Atlas.