Must read: Mens belegt nog altijd beter

Professionele beleggers prefereren dure aandelen en verre schuld

Wie de adviezen van professionele beleggers opvolgt, koopt Amerikaanse aandelen, overweegt de sectoren defensieve consumentengoederen en gezondheid, en kiest voor het obligatiegedeelte in de portefeuille alleen voor schuld uit de opkomende markten. Lees de beleggingsconsensus van deze maand.

Groei wereldeconomie trekt volgend jaar weer aan

The latest World Economic Outlook projects a slowdown in global growth in 2019 and a modest improvement in 2020. See the projections by region #WEO #IMFBlog https://t.co/xErxkTQ8xX pic.twitter.com/lulEXWiOUA — IMF (@IMFNews) October 16, 2019

ABN Amro is negatiever dan het IMF

The IMF published new forecasts for the global economy yesterday, where it revised its estimates lower. Our view is that the revisions do not go far enough.https://t.co/I3OFFSlsqq pic.twitter.com/7HA3Cu2OsZ — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) October 16, 2019

De mens belegt nog altijd beter

Kunstmatige intelligentie zou de beleggingsindustrie op zijn kop zetten maar de eerste resultaten zijn tegenvallend. Alleen hedgefondsen halen er redelijke rendementen mee.

Chinese economie vertraagt aanzienlijk

Ook al zouden wij hier best blij zijn met 5,9% groei. Volgens UBS AM is de Chinese groeivertraging helemaal geen probleem. Dat hoort bij de verkozen economische transitie die het land doormaakt.

Trade pressure seen denting China's 2019 growth to 29-year low at 6.2%, 5.9% in 2020: Reuters poll https://t.co/qPhfDhfp1Q pic.twitter.com/dphfQByBUp — Reuters Top News (@Reuters) October 16, 2019

Banken moeten hogere buffers aanleggen

Nieuwe regelgeving van De Nederlandsche Bank (DNB) omtrent de risicoweging van hypothecaire leningenportefeuilles leidt er toe dat banken volgend jaar grotere kapitaalreserves in huis moeten hebben. DNB sorteert hiermee voor op een mogelijke daling van de huizenprijzen. Luister naar de uitleg van minister Wopke Hoekstra.

Turkse banken hebben een groter probleem

Turkey temporarily bans short-selling in 7 banks

??Including Halkbank (Down 7.2% at the open) against which the U.S. brought a criminal case for fraud and money laundering for allegedly violating Iran sanctions

??Bank index down 4%https://t.co/0wPWRwXabe pic.twitter.com/S3G05wjeOL — Fercan Yalinkilic (@FercanY) October 16, 2019

Brexit: nog 1 dag van praten

Vandaag moet het rond zijn, want anders komt er geen akkoord voor 31 oktober. Lees alles wat de BBC erover te melden heeft.

Een Brexit-deal lijkt mogelijk nadat Johnson belangrijke concessies doet https://t.co/kCwHtwLR8e — Business Insider Nederland (@BINederland) October 16, 2019

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Mister Market gaat eigen weg

Column Larry Swedroe: Actieve beleggers verslaan niet de markt, ook die 1% niet die het tien jaar op rij beter heeft gedaan.

Chinese munt staat handelsdeal in de weg

Over vier weken weten we of er vooruitgang is geboekt bij het vinden van een oplossing van het Amerikaans-Chinese handelsconflict. Een grote sta-in-de-weg is volgens ING de waarde van de yuan.