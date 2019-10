Must read: Wij zijn de beste!

Must read

Vastgoed: gewild maar duur

Door de extreem lage rentes kopen meer beleggers vastgoed. Hoe verstandig is dat?

De Nederlandse economie is de beste van héél Europa

The Netherlands has the BEST economy in Europe, beating Switzerland and Germany. It's all down to our flexibility and lack of hierarchy, apparently! ????????????



But not everything is perfect, read up ??@nfiaholland @hollandtrade @NFIALondon @Alex_Verbeek https://t.co/5pT03O1Cvf — DutchReview (@Dutchreviewing) October 9, 2019

T. Rowe Price: Vijf redenen waarom de dollar sterk blijft

De Amerikaanse dollar is dit jaar, ondanks de vertraging van de Amerikaanse economie, uiterst veerkrachtig gebleken. Voor obligatiespecialist Quentin Fitzsimmons van T. Rowe Price komt dat niet als een verrassing.

S&P: ‘Geen enkel actief Nederlands beleggingsfonds versloeg de benchmark’

Engagement? Nee, dank u!

De helft van het Amerikaanse fondsvermorgen zit inmiddels in passieve producten. Dat geeft de uitgevers van deze producten enorme macht tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Daar maken ze geen gebruik van. Reuters bericht.

"Beleid ECB is een nachtmerrie"

Dat vindt Marcel Tak nu ook.

De mensen met de meeste invloed op het geldsysteem, begrijpen er volgens Econoom Steve Keen niets van: 'It scares the shit out of me'.https://t.co/xd6yFJqzwu — Follow the Money (@FTM_nl) October 9, 2019

Handelsoorlog wel/geen bedreiging voor Chinese aandelen

SocGen sombert over de kansen van Chinese aandelen. UBS AM is minder negatief.

Inmiddels is ook Europa de klos

In this report we assess the potential impact of US tariffs on European

Union export goods worth USD 7.5bn. The use of a standard GTAP trade model

enables us to analyse the economic impact across sectors and countries. #RaboResearch https://t.co/MM2r61rvBX — RaboResearch Economics (@RaboEconomics) October 9, 2019

Dividend houdt aandelenmarkt overeind?

This is a massive valuation chart! Most stocks in the MSCI AC World Index come with a higher dividend #yield than the global bond yield. Chart via BofaML. pic.twitter.com/hkNuIJR2h2 — jeroen blokland (@jsblokland) October 8, 2019

Robot steeds belangrijker voor fondsbeheerder

De beleggingsresultaten van artificial intelligence-fondsen zijn tot nu toe tegenvallend. Toch is AI-expert Eric Sorensen ervan overtuigd dat robotbeleggers de toekomst hebben.

Niet vrije markt maar overheidsinvesteringen stuwen innovatie

Silicon Valley believes low taxes and relaxed regulation create innovation. Mariana Mazzucato disagrees. She argues state investment is behind some of the world's biggest companies and vital innovations. It's time we all listened https://t.co/s192MlgDN3 — WIRED UK (@WiredUK) October 8, 2019

PE vernietigt banen

Als een (Amerikaanse) beursgenoteerde firma door een private equitybedrijf wordt overgenomen dan moet 13% van de werknemers binnen 2 jaar naar nieuw werk uitzien. Daarnaast gaan alle lonen met gemiddeld 1,7% omlaag.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het is stuivertje wisselen.