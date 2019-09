Must read: Groeiaandelen blijven groeien

Must read

Plus: De verschillen in pensioenkosten verklaard, stel vrouwenquotum in, Fed strijdt tegen hoge repo-rente, en méér.

Waarom pensioenkosten sterk uiteenlopen

Pensioenkosten kunnen fors verschillen. Uitbesteden, actieve strategieën, alternatieve beleggingen en ESG-beleid op maat jagen de kosten omhoog, zo ontdekte Marcel Kruse.

Waarom groeiaandelen het beter blijven doen dan waarde-aandelen

Why growth stocks continue to outperform value stocks. https://t.co/ZDxt8OPpsn pic.twitter.com/KF7JKnyVY6 — Robeco Asset Management (@Robeco) September 20, 2019

Hard vrouwenquotum is nodig voor de top van het bedrijfsleven

Het kabinet moet met ingang van 2020 een verplichtend ‘ingroeiquotum’ invoeren voor meer topvrouwen bij beursgenoteerde bedrijven. Als de raad van commissarissen van een bedrijf nog niet uit minimaal 30 procent vrouwen bestaat, mag er geen man benoemd worden. De vacature blijft open tot er een vrouwelijke commissaris is gevonden. Dat is het advies van de SER, meldt De Volkskrant.

Ultra-lage rentes schaden economie

Sterk verhaal

"Low interest rates have traditionally been viewed as positive for economic growth; However, extremely low rates may lead to slower growth by increasing market concentration + weakening firms' incentive to boost productivity." https://t.co/NR97Vn02Cg — Barry Ritholtz (@ritholtz) September 20, 2019

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Virtual Affairs en Ohpen ontwikkelen kant en klare vermogensbeheerdienst

Software-ontwikkelaar Virtual Affairs en core banking provider Ohpen hebben een white label vermogensbeheer-app ontwikkeld, inclusief backoffice systeem, waarmee financiële instellingen in staat zijn om onder eigen naam snel en flexibel nieuwe financiële diensten aan te bieden.

Fed strijdt tegen hoge repo-rente

Een stijging van de rente op de zogeheten repo-markt leidde deze week de aandacht af van de renteverlaging die de Federal Reserve doorvoerde. Heeft de bank de greep op de rentemarkt verloren, vraagt valuta-expert Joost Derks zich af. Met een gigantische geldoperatie probeert de Fed de belangrijke repo-rente omlaag te krijgen.

De jeugd wereldwijd is vandaag in klimaatstaking

Young climate strikers 'drop dead' at Thai environment ministry https://t.co/MYKXwFehUY pic.twitter.com/nHcumv3qY3 — Reuters Top News (@Reuters) September 20, 2019

Beleggers steunen Draghi: Overheidsuitgaven moeten omhoog

Assetmanagers zijn, net als Mario Draghi, van mening dat Europese overheden meer geld moeten uitgeven om de economie aan de praat te houden.

Negatiever wordt het niet

Is de groei van de hoeveelheid leningen met een negatieve rente voorbij?

Prachtige reportage over de vergrijzing in Japan

(En waar wij ook mee te maken krijgen)

Japan’s shrinking and aging population is straining its economy. The world is watching how it solves the problem https://t.co/A7D6kXdYWW pic.twitter.com/8t6Br3vc3Y — Bloomberg Economics (@economics) September 19, 2019

Stijging huizenprijzen vlakt verder af

Maar de koopwoning was met gemiddeld 316.183 euro nog nooit zo duur.