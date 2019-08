Must read: Buffett heeft het beste trackrecord

Vertraging groei economie vertraagt groei dividend

Wereldwijd neemt dividendgroei onder invloed van afkoelende economische groei af. Het tweede kwartaal was wel goed voor een recordbedrag aan dividend, zo bleek uit de Janus Henderson Global Dividend Index.

Vijf manieren om portefeuilles minder kwetsbaar te maken

Pensioenadviseur bfinance heeft vijf strategieën op een rij gezet om beleggingsportefeuilles minder kwetsbaar te maken voor beurscorrecties. Geen van de vijf is perfect, een combinatie is het beste.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Verkoopexplosie Europese ETF's

Europese ETF-beleggers lieten afgelopen maand hun voorzichtigheid varen en kochten weer aandelenindices, aldus Detlef Glow.

Moet u zich zorgen maken?

Inverted yield curve: Is it time to worry yet? https://t.co/m6YNzU6p3K

Auw

Investors in the @BMO UK Property fund have taken a 6.4% hit from a pricing switch sparked by a rise in withdrawals amid fears of a no-deal #Brexit:https://t.co/KPwguBRBO2