Must read: Vastgoed groeit minder hard

De Fed is lek; hoe voorkennis door New York reist

Informatie van en over centrale banken is zeer waardevol. Krijgen alle beleggers op dezelfde tijd dezelfde informatie? Uit New Yorkse taxiritten blijkt van niet, aldus Edin Mujagic.

Vermogensbeheerders gaan met focus op ESG voorbij aan basisrol

Jean-Louis Scandella van Ostrum AM vindt het maar niks dat er steeds meer in ESG-gespecialiseerde analisten bijkomen. Beleggers lopen daardoor het risico geadviseerd te worden door activisten in plaats van vermogensbeheerders.

Actief versus passief beleggen De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Wat gaat de ECB doen?

ECB policy makers will give a clear signal next week that interest rates are about to fall even further below zero, economists predict https://t.co/UdF5zkzkr2 — Bloomberg Markets (@markets) July 19, 2019

Johnson nu al op achterstand

Today in Brexit: Britain’s Parliament has weakened Boris Johnson before he’s even got the job https://t.co/L9QB1yVgbm — Bloomberg Brexit (@Brexit) July 19, 2019

Esther George niet klaar voor een verlaging rente

De bekende Fed-havik George ziet een verlaging van de rente eind van de maand nog niet zo zitten.

Japan en de kracht van QE

The 'power' of #QE! #Japan's core #inflation falls to 0.6%, and has not topped 1% since the #VAT hike related spike in early 2015. pic.twitter.com/UwY9tGYGgz — jeroen blokland (@jsblokland) July 19, 2019

6000 banen weg niet genoeg

Misschien moet Nordea nog even doorgaan met saneren.

Tussen de regels door

It's not what Fed Chairman Jerome Powell said about Libra, it's what he didn't say that's important https://t.co/s8tGQWTRPw via @bopinion — Robert Burgess (@BobOnMarkets) July 18, 2019

Waarde vastgoed groeit iets minder hard

De waarde van het Nederlandse vastgoed stijgt in 2019 naar verwachting met 7,5% en in 2020 met 2,5%. De groei komt daarmee in lijn met het langetermijngemiddelde, aldus ABN Amro.