Must read: Boeing doodt de bullmarkt

Opkomst alternatives zet door

Europese alternatieve beleggingen waren nooit eerder zo populair. Vooral private equity-beleggingen zijn niet aan te slepen.

Actief versus passief beleggen De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het is het bekende liedje.

ETF's zijn ook voor actieve huizen dé oplossing

Slimme fondshuizen zien ETF's niet als bedreiging, maar als een kans om hun bestaande producten aan nieuwe groepen klanten te verkopen, schrijft Detlef Glow van Lipper.

Olie weer in de lift

Oil is headed for its biggest weekly gain in three weeks https://t.co/4QNtMmzI0h #OOTT pic.twitter.com/86Txxy3Pu3 — BBG Energy News (@BloombergNRG) 12 juli 2019

ABN Amro wint vakprijs voor duurzaam bankieren

Euromoney bedeelt ABN Amro twee vakprijzen toe tijdens hun jaarlijkse awardceremonie. In de eerste plaats voor beste bank in West-Europa voor sustainable finance en als extra voor de titel van beste investment bank van Nederland. Die tweede titel won de bank eerder ook al in 2016 en in 2017.

Boeing doodt de bullmarkt

Er is een aandeel dat heel veel roet in het eten kan gooien.

De Queen aan zet

De Britse vorstin zou de Brexitplannen van Boris Johnson wel eens tegen kunnen werken.

Trump vindt de libra niks

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn ongenoegen geuit over de libra, de cryptomunt van Facebook. Het socialmediabedrijf moet volgens hem een bankvergunning aanvragen als het met de libra verder wil gaan.