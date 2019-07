Must read: ECB gaat weer obligaties kopen

Must read

Goedkoper beleggen in emerging markets

Beleggen in China en India, maar dan via Zuid-Afrika, de VS en Japan. David Raper van Comgest doet het bij voorkeur op die manier. En het liefst ook met korting. Hij legt uit waarom.

Wat als obligaties te veel op aandelen lijken?

De ene obligatie is de andere niet. Veel obligaties lijken op aandelen en hebben daardoor niet het verliesdempende karakter dat u zou wensen.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het is het bekende liedje.

De Water-Energie-Voedsel-nexus uitgelegd

Een goed begrip van de Water-Energie-Voedsel-nexus zorgt voor waardevolle inzichten in de effecten van milieudynamiek op de performance van bedrijven, aldus Maria Elena Drew, Director of Research, Responsible Investing bij T. Rowe Price.

Erdogan zaait opnieuw paniek over Turkse lira

Nadat de gemoederen rondom de Turkse lira weer waren bedaard, gooide president Recep Erdogan roet in het eten door de president van de Turkse centrale bank, Murat Cetinkaya, te ontslaan, stelt valutaspecialist Bart Hordijk bij Monex Europe.

ECB gaat weer kopen

Goldman Sachs and Morgan Stanley predict the ECB’s flagship crisis-fighting tool will soon make a comeback https://t.co/h9gDq61u73 pic.twitter.com/8SkBAVdofl — Bloomberg Markets (@markets) 9 juli 2019

Ohh nee he

Netflix with ads? It's a billion dollar opportunity, analyst says https://t.co/jWlf7E5Vp7 — MarketWatch (@MarketWatch) 9 juli 2019

"Kwaliteit bestuur bepaalt kwaliteit beleggingsbeleid"

Als pensioenbestuurders zich nog sterker richten op de lange termijn, dan kunnen ze 0,5% meer rendement boeken.

Auw

Short sellers are suffering in European stock markets https://t.co/JZtDq75Whe pic.twitter.com/ousU22ln6K — Bloomberg Markets (@markets) 9 juli 2019

Dé tien dividendaandelen van dit moment

Van Lanschot kiest elke drie maanden tien favoriete aandelen met een hoog dividendrendement dat voldoende houdbaar is.