Must read: Rentebodems niet in zicht

Wat? ESG beleggen toch slecht voor rendement

Nieuw onderzoek wijst uit dat ESG-beleggingen een beduidend lager rendement opleveren dan gewone indexfondsen. Ze zijn bovendien veel risicovoller.

Positieve rentes worden schaars

Jeroen Blokland van Robeco: Centrale banken wereldwijd, met de Federal Reserve en ECB voorop, hebben hun historisch snelle ommekeer in beleid nog niet eens afgerond en we tikken alweer dagelijks nieuwe renterdieptepunten aan. De kans dat dit snel verandert en we weer gewoon betaald krijgen om overheden en bedrijven geld te lenen is miniem.

Volgens ABN AMRO gaat ECB de rente verder verlagen

on the ECB:



- We expect main policy rates deeper into negative territory, with the key deposit rate dropping to -0.6%



- With risks to economic growth to the downside, this raises the question of how much further interest rates can drop

Wat is er mis met extra overheidsinvesteringen?

Oeso: centrale banken hebben geen 'munitie' meer

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Groei DC-pensioenen stuwt Nederlandse ETF-verkoop

Institutionele beleggers hebben ETF’s ontdekt, merken ze bij Blackrock. "Zo’n 60% van onze Nederlandse ETF-verkoop komt nu van institutionele beleggers. Vijf jaar geleden was dat nog bijna niets," vertelt Kirst Kuipers, directeur iShares Nederland.

EU heeft een handelsdeal met Vietnam gesloten



Vietnam, EU sign landmark free trade deal

Slim en gedreven

Deze tien hedgefondsmanagers doen het wel beter dan de markt.

Zijn er nog koopjes?

In een markt waarin alle beleggingscategorieën duurder worden, is het steeds lastiger om nog koopjes te vinden.

Rekening openen kan sneller

Er is werk aan de winkel voor traditionele banken bij het mobiele onboardingsproces van nieuwe klanten. Challenger banken scoren namelijk erg goed in het creëren van een snel en flexibel onboardingsproces. Het openen van een rekening was nog nooit zo makkelijk.

Nederlandse huizenprijzen stijgen inderdaad bovengemiddeld

What's been happening to house prices around the world? Find the latest data in our global #HousingWatch page:

Financials lopen voorop in blockchainadoptie

Van de Nederlandse bedrijfssectoren is de financiële sector het meest actief met blockchain-projecten. Exact 70% van de financieel dienstverleners doet al iets met blockchain of is van plan dat te gaan doen. Waar blockchain het meeste verschil gaat maken? Op het gebied van effecten- en obligatiebezit.

Minder olie-aanbod

Saoedi's en Russen draaien de oliekraan een beetje dicht en de olieprijs gaat omhoog.