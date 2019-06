Must read: Hallo, kan de rente nog lager?

Must read

3L: Lekker lang lage rente

Pensioenfondsen stellen hun renteverwachtingen naar beneden bij. Maar het blijft gissen. Daar maken zelfs zeven geleerden onder leiding van Dijsselbloem geen vaste ondergrond van, aldus Marcel Tak.

Waarom niet?

Amerikaanse rentes nog niet uitgedaald

Kathy Jones, die als een van de weinigen de val van de rente sinds november goed voorspelde, ziet die trend zich de komende jaren, misschien zelfs decennia, voortzetten.

Minder geld in ETF's in mei

In mei kromp de Europese ETF-markt met 25 miljard euro, geheel door lagere onderliggende koersen. Totaal is er nu 721,6 miljard euro in Europese ETF's belegd, aldus Detlef Glow.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Toch een crisisoplossing?

“Fiscal policy has a much more active role to play, and it is not yet equipped to do so,” says Olivier Blanchard https://t.co/jTis5omXca — Bloomberg Markets (@markets) 18 juni 2019

Alleen in bos voor de lange termijn

Gisteren een berichtje dat meer rijke particulieren in hout gaan. Maar het is niet voor beleggers met een korte horizon.

Trump wordt gewaarschuwd

Hundreds of companies and trade groups are warning President Trump that his Chinese import tariff plan will only hurt consumers’ pocketbooks and business growth https://t.co/cyNNHuqR0O — POLITICO (@politico) June 17, 2019

Ojeeeeee

US homebuilder confidence falls for first time this year https://t.co/ckwXorWhxQ — Financial Times (@FT) June 17, 2019

