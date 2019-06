Must read: Centrale banken redden

Must read

Plus: Beleggers stappen massaal uit fondsen, er is een principe-pensioenakkoord, ABN AMRO gaat voor goud, en nog véél meer.

Is de Europese fondsindustrie in crisis?

Europese fondshuizen zien beleggers hard wegrennen. Mochten koersen dalen, dan dreigt een double whammy. Detlef Glow van Lipper overlegt de naargeestige omzetcijfers van de Europese beleggingsindustrie over de eerste vier maanden van 2019.

Fed komt in actie ...

... als handelsoorlog verder escaleert, zo beloofde FED-president Jerome Powell gisteren. Onderwijl acht Trump de kans groot dat de VS tarieven opleggen aan Mexico, waarmee de VS een tweede handelsoorlogfront opent.

Spannend! Welke kadootjes gaat de ECB uitdelen?

European Central Bank policy makers are gathering in Lithuania with stimulus on their minds https://t.co/zApZPjddfu — Bloomberg Markets (@markets) 5 juni 2019

Er is een (principe)akkoord!

Hoe zit de nieuwe pensioendeal in elkaar, en hoe gaat deze uitpakken voor de verschillende generaties? De Volkskrant zet het een en ander op een rijtje. "60-plusser profiteert, de pijn zit bij de rest." Volgens het FD moet er nog veel worden uitgewerkt. Een van de dingetjes: ZZP-ers moeten zich verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschikheid.

ABN AMRO gaat voor goud

Dat bleek ook al uit de beleggingsverwachting van ABN AMRO voor de 2e helft van 2019.

We blijven positief over #goud. Een analyse van Georgette Boele:https://t.co/1nwvqVpkJh pic.twitter.com/9pFhSq5J7A — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) 5 juni 2019

Europese steden bieden goede vastgoedkansen

Vastgoedprijzen in de eurozone, en met name in de steden, zullen blijven stijgen dankzij de geleidelijke economische groei en het tekort aan kwaliteit in de residentiële en kantorenmarkt, aldus M&G Real Estate.

Goed nieuws uit de Europese dienstensector

Duitse centrale bank ziet weinig in blockchain

Volgens Bundesbankpresident Jens Weidmann zijn crypto's zelfs een bedreiging voor het complete financiële systeem.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Pimco ziet zwart

Disruptie, disruptie, disruptie. Pimco schetst een donker scenario voor de komende drie tot vijf jaar. Het basisscenario is al niet fraai, maar als een aantal marktrisico’s uitkomt, wordt het nog erger.

Aldus Ralph Wessels van ABN AMRO

Zeldzame aardmetalen zijn belangrijk

De handelsoorlog wordt volgens Martine Hafkamp steeds onaangenamer.

Nederland klust