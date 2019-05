Must read: De oorlogskas van de Bank of England

Must read

Is gevuld met vreemde valuta. Plus; quantstrategieën doen het niet beter, de tijd van Theresa May is op en China produceert meer staal dan ooit.

Fed en ECB, pleeg geen monetaire harakiri!

Gezien de beperkte rentemiddelen moeten de Fed en ECB iets anders verzinnen als de economie afkoelt. Maar hopelijk doen ze niet zoals de Bank of Japan. Dat is echt monetaire harakiri, aldus Edin Mujagic.

Britse miljardairs hebben geen last van Brexit

De Britse miljardairs hebben als groep geen last van de Brexit. Uit de rijkenlijst van de Sunday Times blijkt dat hun vermogen met 6,7% steeg naar 771 miljard pond. Alleen de VS en China hebben meer miljardairs.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het verschil is behoorlijk.

Amazon stapt in het bezorgen

Amazon neemt belang in maaltijdbezorger Deliveroo

Theresa May's tijd is op

En partijleden lopen warm om haar op te volgen. Boris Johnson is daar een van.

Meer staal dan ooit

China is producing more steel than ever as demand runs hot

Karl Guha, CEO van Van Lanschot Kempen over Europa

"Als Europa ten onder gaat, zijn wij pionnen in het spel der supermachten."

Quantstrategieën doen het slechter

It's man against machine in the hedge fund world as algos start making their own decisions

Olie gaat lekker

Oil is headed for its biggest weekly gain since early April

Oorlogskas BoE

De Bank of England heeft in de aanloop naar de Brexit-deadline van 29 maart een oorlogskas aangelegd aan vreemde valuta. Dat was bedoeld om eventuele schommelingen van het pond te dempen, stelt de Bank of America in de zakenkrant Financial Times.