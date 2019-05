Must read: ETF-beleggers krijgen geld toe

Niks doen tegen CO2-uitstoot kost 1200 miljard

Als de 30.000 grootste bedrijven de komende vijftien jaar niks ondernemen tegen de klimaatverandering, dan kost dat stakeholders 1200 miljard dollar extra.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het verschil is behoorlijk.

Nederland en Hongkong laten beleggingsinstellingen toe op elkaars markt

De AFM en de Hongkongse toezichthouder Securities and Futures Commission stellen hun markt open voor bepaalde typen beleggingsfondsen.

Jamie Dimon meest populair

Onder Fortune 500-CEO's is Jamie Dimon van JP Morgan het meest populair.

De hedgefondssector moet zichzelf heruitvinden

En dan met name als het gaat om het feemodel. Fondsmanagers moeten ook naar beneden meedoen met de klanten en niet alleen maar een hap uit de winst willen nemen.

Geld toe krijgen

De SEC heeft een ETF goedgekeurd die een negatieve fee hanteert. Beleggers krijgen dus geld toe om in deze ETF te investeren.

Trump blokt Huawei

Het Witte Huis zegt nog steeds binnenkort af te spreken met Xi, maar ondertussen wordt de Chinese mobiele telecomgigant geblokt op de Amerikaanse markt.

VS heeft baby's nodig

Italiaanse toestanden

A 2019 budget deficit higher than agreed upon.

A Deputy Prime Minister who is willing to break the 3% budget deficit limit.

A President who is increasingly worried about the budget for next year.

A coalition that operates on the opposite sides of the political spectrum.#Italy pic.twitter.com/3IMFLhegm0