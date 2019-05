Must read: Oorlog volgens eigen boekje

Must read

Plus: Nieuwe Monetaire Theorie is link, een inverse rentecurve veel minder, waarom bitcoin weer stijgt, en nog véél meer.

Pas op voor de nieuwe monetaire gekte

In de VS groeit de populariteit van de Moderne Monetaire Theorie. Als deze theorie serieus ingang vindt, wordt de huidige doldwaze rit van de financiële markten ten gevolge van het beleid van centrale banken nog veel gekker, zo voorspelt Mary Pieterse-Bloem.

Een omgekeerde rentrecurve is niet eng

Een omgekeerde rentecurve is niet iets om bang voor te zijn. https://t.co/I8rEgjcCPI pic.twitter.com/RBStvUqgpx — Robeco Professionals (@Robeco_Prof_NL) 13 mei 2019

Trumps handelsdreigementen komen niet uit de lucht vallen

RTL Z dook in Trumps boek The Art of the Deal en ontdekte dat de Amerikaanse president zich in relatie tot China keurig houdt aan de eigen onderhandelingsinzichten. Valuta-expert Joost Derks ziet geen einde komen aan de handelsspanningen tussen de VS en China.

Trump's hard-line views on trade were formed long before he targeted China with tariffs https://t.co/EtA9bPO7ss — CNBC (@CNBC) 12 mei 2019

Want Mark is veel te machtig

Het is tijd om Facebook (en andere grote techbedrijven) op te knippen, schrijft mede-facebook-oprichter Chris Hughes in een long read voor The New York Times.

Hoe Europa (weer) een winnaar wordt

De EU dreigt in de wereld van morgen een verliezer te worden. Als we niets doen, wordt de wereld straks gedomineerd door China en de VS. De EU-leiders moeten daarom met een concreet plan komen waarmee Europa de winnaar van de toekomst wordt, schrijft het duo Vermeend & Van der Ploeg. Inzetten op slimme tech is volgens hen onder meer de oplossing.

Niets zo veilig als beleggen in aandelen

Wat op korte termijn een gok is, verandert op lange termijn namelijk in een winstzekerheid, aldus Michael Batnick.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Ondernemers ontevreden over banken

Meer dan de helft (63%) van de ondernemers uit het Nederlandse midden- en kleinbedrijf is ontevreden over de mate van innovatie in de bankensector. Ze vinden dat banken werken met achterhaalde technologieën en systemen. Bijna een derde (31%) denkt dat fintechs over vijf jaar de plaats van banken hebben overgenomen.

Waarom de prijs van bitcoin weer stijgt

Why is bitcoin surging? — Here are 4 possible explanations https://t.co/pESJZy2fMp — MarketWatch (@MarketWatch) 12 mei 2019

Inkomensongelijkheid nam vooral in de VS toe

In Nederland hebben de gele hesjes weinig recht van spreken.

