Must read: Kater op de day after

Must read

"Beleggers willen niet meer investeren in energietransitieverliezers”

Over een jaar of vijf groeit duurzame energie sneller dan fossiele energie. Beleggers die dan (alleen) oude energiebedrijven in portefeuille hebben, missen de boot, aldus Mark Lewis van BNP Paribas AM.

Vermogensbeheerders verwaarlozen stewardship

Vermogensbeheerders zouden hun enorme macht als grootaandeelhouder veel meer, vaker en beter kunnen benutten, aldus Willis Towers Watson.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

"Het gaat mis als geld van de klant voor de bank slechts een getal is"

Econoom Marcel Canoy liep twee jaar rond bij de Rabobank en schreef daar een boek over. 'Graaiers' is hij er niet tegengekomen, wel een bank die worstelt om de goede bedoelingen waar te maken.

Aandelen lijken altijd risicovol op korte termijn

“The big risk is never trying anything that looks like a big gamble."

Auw

Auw II

Ajax verliest 90 miljoen euro aan beurswaarde na Champions League-drama https://t.co/jlYAqSBtJ1 pic.twitter.com/MeS8JlHX9a — RTL Z (@RTLZ) May 9, 2019

Meer winst

Top-performing companies in Europe have become more and more profitable over the last few decades, widening the gap with the rest of the market https://t.co/g3GfaeAgAS via @sjinlondon #tictocnews pic.twitter.com/RhzlyBEyr2 — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) May 9, 2019

Oh nee

"Holy crap, #GameofThrones is completely falling apart. Some of the worst writing I have ever seen in any TV show" https://t.co/cvonm7PAO3 pic.twitter.com/GkGP5sKdVP — MarketWatch (@MarketWatch) May 9, 2019

Kim schiet met scherp

Noord-Korea heeft tenminste een raket afgeschoten vanmorgen.