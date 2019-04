Must read: ECB blijft in crisismodus

Must read

Tokenization ontketent beleggingsrevolutie

Tokenization of real assets gaat de beleggingswereld danig opschudden. Alle beleggingen worden liquide. Fintechspecialist Jeroen van Oerle van Robeco over de komst van een nieuwe beleggingsmarkt van 256 biljoen dollar groot.

“ECB in wurggreep groepsdenken”

De financiële crisis is alweer een paar jaar voorbij. Toch zijn de crisismaatregelen van de Europese Centrale Bank nog steeds van kracht. Komt er met het vertrek van ECB-president Mario Draghi in november dan eindelijk een einde aan het exorbitante stimuleringsprogramma? Sylvester Eijffinger ziet het niet snel gebeuren.

ECB moet ontwikkeling olieprijs vrezen

Spreiding is key

Hoeveel aandelen zijn minimaal nodig om een gespreide portefeuille te krijgen?

Ondertussen in Afrika

Volgens het beleggingshuis Franklin Templeton zal de Afrikaanse economie de komende jaren profiteren van drie grote trends. Twee landen vooral.

Actief versus passief beleggen

De IEX Fonds 40 Index (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's) blijven dicht bij elkaar. Actief blijft aan kop, maar de voorsprong is nipt.

De ene digitale bank is de andere niet

De afgelopen jaren hebben diverse digital-only banken zich weten te nestelen in het brede bankenlandschap. En hun populariteit blijft toenemen. Vanuit de klant zit er weinig verschil tussen deze fintech ‘unicorns’. Echter, wie met een andere bril kijkt zal significante verschillen ontwaren in hun verdienmodellen.

Speciaal voor beleggers in landbouwproducten

De prijzen gaan dit jaar iets omlaag en volgend jaar iets omhoog. Ervan uitgaande dat het weer zich aan de afspraken houdt.



Agriculture Price Index expected to decline 3 percent in 2019 and increase 2 percent in 2020 due to lower production and higher fertilizer prices says the World Bank Commodity Markets Outlook.

Derivatencrisis MKB duurt voort

Het MKB leed voor miljarden schade doordat banken hen hadden opgezadeld met renteswaps: financiële producten met zorgvuldig verborgen gebreken. In 2016 werd een compensatieregeling afgesproken, maar ruim drieduizend Raboklanten wachten nog altijd op een definitief aanbod. Follow The Money nam een kijkje in de ‘derivatenfabriek’ van de Rabobank. De AFM komt er ook niet goed vanaf. Heel veel woorden.

Gecorrigeerd voor inflatie zit woningmarkt nog niet op top

Prijzen koopwoningen 7,7% hoger t.o.v. maart 2018. Hogere inflatie beetje bij beetje zichtbaarder in inflatie gecorrigeerde reeks. Percentage vanaf de piek in 2008 nog bijna 9,5%.

De S&P daarentegen wel



Here's the things bears are saying to spoil the S&P 500 record party

Belangwekkend gerucht uit de haute finance Benelux