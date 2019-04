Must read: Durf contrair te zijn!

Must read

Aandelenresearch is belangrijk, maar...

Het is volgens Marcel Tak in het belang van alle beleggers dat er goede aandelenanalyses bestaan. Dat wil niet zeggen dat de individuele belegger er voordeel van heeft.

Amerikaanse aandelen aan kop

US stocks near record levels just as the rest of the world continues to form lower highs!



Momentum is fading.



Hard to find reasons to buy US stocks at these historically extreme valuations. pic.twitter.com/AtxQKiRm9M — Otavio (Tavi) Costa (@TaviCosta) 22 april 2019

Europese tech had nog iets in te halen

Europese techaandelen gaan lekker omhoog dit jaar en dat werd tijd, ze hadden nog iets in te halen: https://t.co/l5q7RWbXSz pic.twitter.com/8vzRnhBjWK — FD Nieuws (@FD_Nieuws) 23 april 2019

Morningstar: Durf contrair te zijn

Slecht nieuws kan flinke koersschokken veroorzaken. De reflex om te willen verkopen slaat bij veel beleggers onmiddellijk toe is, maar achteraf blijkt zo’n sentimentgedreven beslissing zelden de juiste te zijn.

Chinese economie profiteert van stimulering

(En wij beleggers dus ook)

"Chinese lente brengt herstel". Lees over hoe de Chinese overheid de economische groei probeert te sturen. Oftewel: stopt de Chinese kok nu met het toevoegen van zout en peper aan de soep? @ArjenvDijkhuiz1 is de bereider van dit leesvoer https://t.co/PyzL5aIfBK — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) 17 april 2019

Een betere spaartaks

Duo Van der Ploeg & Vermeend: Het kabinet moet haast maken met het verlagen van de belastingen voor burgers. Ook de spaartaks moet eerlijker, maar een heffing op basis van echte rendementen is geen goed idee. Wat dan wel?

Particuliere x institutionele belegger

Waarom het voor een particulier zo veel makkelijker is om goede beleggingsresultaten te behalen dan voor institutionele beleggers, en dat heeft niets met regelgeving te maken.

Pictet gelooft niet in Chinese aandelen-ETF's

Chinese A-aandelen zijn voor beleggers zeer interessant maar ook verraderlijk. Blind de index volgen is dan ook niet verstandig. Lees hier meer. https://t.co/nmMX4j3lKS #aandelen #china #msci pic.twitter.com/qTWBxFTyOr — Pictet AM Nederland (@PictetAM_NL) 22 april 2019

Beleggen in hedgefondsen is wachten op Godot

Larry Swedroe begrijpt niet dat beleggers nog altijd 3000 miljard dollar in hedgefondsen hebben zitten. "Hedgefondsen falen op alle fronten."

Actief versus passief beleggen

De IEX Fonds 40 Index (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's) blijven dicht bij elkaar. Actief blijft aan kop.

Economische strijd VS en China draait om technologie

A battle over technology and geopolitical competition leading to a two-bloc world is a collective race to the bottom.



Excellent BBC piece @Ananicolaci citing Michael Hirson @EurasiaGroup:https://t.co/19pmrArvpL — James M Zimmerman (@jmzbeijing) 22 april 2019

Stomme belegging

Geen belegging deed het in de afgelopen 5 jaar slechter dan die in een mandje grondstoffen.

De nieuwste woningmarktupdate van het CBS

Prijzen bestaande #koopwoningen gemiddeld bijna 8 procent hoger dan een jaar eerder. Zie: https://t.co/Ncp7sdLoOx pic.twitter.com/WlJtcZntFU — CBS (@statistiekcbs) 23 april 2019

Geen geduld meer met langetermijnbelegger

Glen Finegan, hoofd aandelen opkomende markten van Janus Henderson Investors, kan op zoek naar ander werk. De resultaten van zijn eigenzinnige beleggingsaanpak bleven hopeloos achter.