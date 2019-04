Must read: Trump dreigt EU met nieuwe heffingen

Must read

Op kaas en wijn. Verder May op tournee op het vaste land, kijk niet naar de omgekeerde yield-curve en Nissantopman is onschuldig?

Hollands glorie bij de uitreiking van de Lipper Awards

ACTIAM, ASR, Kempen, InsingerGilissen en Robeco zijn, onder andere, grote winnaars van de Lipper Awards. Zij kregen huisprijzen (Group Awards) en prijzen voor hun beleggingsfondsen.

Japanificatie eurozone goed voor bedrijfsobligaties

Europa wordt steeds vaker vergeleken met Japan, dat al decennia te kampen heeft met een lage groei, lage inflatie en lage rente. Voor obligatiebeleggers hoeft dat niet slecht te zijn, zegt BofAML.

Actief versus passief beleggen

De IEX Fonds 40 Index (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's) ontlopen elkaar weinig.

Onrust in Israël

If investors are nervous about the outcome of Israeli elections, it’s not showing in the country’s serene equities market https://t.co/aydSB2TSRb pic.twitter.com/j5r6Qt893P — Bloomberg Markets (@markets) April 9, 2019

AI-regels nodig

Europe is making AI rules now to avoid a new tech crisis https://t.co/56k1YPx54V pic.twitter.com/Foco5JibpQ — CNN Business (@CNNBusiness) April 9, 2019

Kijk niet naar de omgekeerde yield curve

Maar naar bedrijfsobligaties om te zien hoe de economie ervoor staat.

Carlos was het niet

Carlos Ghosn blames arrest on ‘plot’ by individuals inside Nissan https://t.co/omRsSkxeOj — Financial Times (@FT) April 9, 2019

Nederlandse mkb'er komt het moeilijkst aan financiering

Nergens in Europa hebben kleine en middelgrote bedrijven zo veel moeite om aan geld te komen als in Nederland. De financieringskloof, het gat tussen de vraag naar financieringen en het aanbod van bancair krediet, is hier veruit het grootst en dat zet een rem op de economische groei.

Theresa May weer op tournee

Ze gaat praten met Merkel en Macron. Weer.

Nieuwe Trumptarieven

Donald Trump dreigt Europa met heffingen op kaas en wijn.