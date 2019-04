Must read: May vraagt weer uitstel

Must read

Hebben beleggers weer World Online-koorts?

Het regent beursgangen in de VS. Net als in 1999-2000 betreft het vooral internetbedrijven, maar toch is de beursrage van nu niet te vergelijken met toen, schrijft de Wall Street Journal.

Het andere Chinese gevaar

Zachte Chinese leningen aan andere opkomende landen vormen op de lange termijn een gevaar voor de financiële stabiliteit. Dat concluderen Francesc Balcells en Brian Holmes, portfoliomanagers Emerging Markets bij vermogensbeheerder Pimco.

Actief versus passief beleggen

De IEX Fonds 40 Index (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's) zitten elkaar voortdurend op de hielen.

May vraagt uitstel

May vraagt uitstel Brexit aan, treft voorbereidingen EU-verkiezingen https://t.co/CGkNEdZOuM — NRC (@nrc) 5 april 2019

Toch coulance EU?

Brexit: Donald Tusk will tell EU to back 'flextension' for UK https://t.co/qkXvEMj4Gk — The Guardian (@guardian) 5 april 2019

De spannende handel in Lyft

Lyft is het duurste aandeel in de VS om te shorten. De koers staat 20% lager dan bij de beursgang vorige week.

Italiaanse perikelen

#Italy’s cabinet approved a series of measures to boost economy as total debt has hit fresh all-time high at €2,358bn. The so-called Growth Decree contains incentives incl measures to encourage restart of private investment as well as actions to safeguard “Made in Italy” brand. pic.twitter.com/Bz0GrDloni — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 5 april 2019

Recordomzet en -winst JP Morgan

Jamie Dimon geeft een kijkje in de keuken in zijn jaarlijkse brief aan aandeelhouders.

Waarom zijn assetmanagers beursgenoteerd?

Ze hebben niet veel eigen vermogen nodig.

Scheiding van het jaar is rond

The world’s richest man Jeff Bezos has agreed a $35 billion divorce package with his wife Mackenzie, which gives him voting control of her shares in Amazon. How easy is it to have an amicable divorce these days ?#bbcbizlive @BBCNews @VFritzNews @BBCWorld https://t.co/MFft7BkRBe — Maryam Moshiri (@BBCMaryam) 5 april 2019

Moet dat?

Een baard? Na tien jaar wildgroei niet onderscheidend genoeg meer. Vooral dertigers en veertigers kiezen nu voor een snor. Waar komt die trend ineens vandaan? @CoenWulms legt uit in @FD_Persoonlijk. https://t.co/L1u7uyqAEQ — FD Nieuws (@FD_Nieuws) 5 april 2019

Merel van Vroonhoven stopt bij de AFM

Merel van Vroonhoven stopt per 1 september als bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten. De reden is bijzonder.