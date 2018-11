Must read: The day after

Must read

Dit zijn de winnende aandelen na de tussentijdse verkiezingen. Plus de markt verslaan wordt alleen maar moeilijker en Britten vergaderen over Brexit-deal.

Midterms VS: Slecht voor economie, niet voor aandelenmarkt

Acht assetmanagers over de uitslag van de tussentijdse verkiezingen in de VS: Meer infrastructuurinvesteringen, dollar onder druk en komt het Fed-beleid op losse schroeven?

Sinds 1950 is de S&P 500 gemiddeld 10,7% gestegen in de laatste twee maanden na een mid term election. Beleggers beginnen daar voortvarend mee. — Corne van Zeijl (@beursanalist) 8 november 2018

Here are the post-election stock-market winners in the Dow, S&P 500 and Nasdaq https://t.co/mNnmHFv8xY (via @philipvandoorn) — MarketWatch (@MarketWatch) 8 november 2018

De markt verslaan wordt alleen maar moeilijker

Het aantal actieve fondsbeheerders dat de markt weet te verslaan daalt al jaren en die trend zet door. Volgens Larry Swedroe zijn actieve managers een uitstervend ras.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: -3,63% (ytd)

Rendement Index 20+: -1,31% (ytd)

Britten vergaderen over Brexit-deal

Spannend, de Britse ministers vergaderen over een deal met Brussel.

Turkse exposure

Meer in groene obligaties

De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven hebben in het derde kwartaal van 2018 voor een bedrag van 1712 miljard euro aan obligaties uitstaan. Ruim 20 miljard euro betreft groene obligaties. Dit zijn obligaties bedoeld voor de financiering van duurzame investeringsprojecten. Sinds begin 2017 is het uitstaande volume van dit soort obligaties in Nederland verdubbeld, aldus Eufin.

SEC heeft het druk met crypto's

Cryptocurrency scams are now among the SEC’s top enforcement priorities https://t.co/4nGUf3YyPo — FORTUNE (@FortuneMagazine) 8 november 2018

