Must read: Trump wil dat de Fed hem helpt

Orange Fund-manager Witteveen overleden

Nederland verliest een van zijn bekendste en meest gewaardeerde fondsmanagers.

High yield-obligaties kunnen 6-7% renderen

Northern Trust gelooft dat de high yield-markt zowel dit jaar als in 2019 rendementen zal opleveren van tussen de 6 en 7%.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +0,26% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,42% (ytd)

Steve Einhorns' checklist voor een dip

Vijf dingen die u moet weten.

Powell moet sterk in zijn schoenen staan

Trump takes another shot at Fed Chairman Jerome Powell for raising rates: https://t.co/77i5Mxt0L9 by @JeffCoxCNBCcom $IEF $TLT pic.twitter.com/OT1jhdaWoL

In een interview met Reuters zegt Trump not thrilled te zijn met de renteverhogingen.

Nog altijd slechter dan de lira

What next for cryptocurrencies after #Bitcoin bubble bursts? Bitcoin, the original and most valuable crypto, has plummeted from $19,000 to $6,000-$8,000, worst speculative bet this year. https://t.co/orKxC7wcFt pic.twitter.com/BWAakM1UJ9