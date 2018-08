Must read: Emerging markets 17% slechter

Must read

China op de knieën voor Trump

China heeft zwaar te lijden onder het handelsconflict met de VS. Een zwakke yuan gebruiken als wapen in de strijd lijkt uitgesloten. Dat zou Trump alleen maar bozer maken en dat wil Peking niet.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +1,05% (ytd)

Rendement Index 20+: +2,55% (ytd)

Junk doet het beter

In a rare shift, U.S. junk bonds are beating global sovereign debt https://t.co/JS8cmGujX9 pic.twitter.com/CdnEBDn88C — Bloomberg Markets (@markets) 16 augustus 2018

Tandemsprong

TROUBLE! #China stocks and Yuan continue to fall in tandem. pic.twitter.com/Bk8rAlNC0d — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 17 augustus 2018

Minder geldinstroom in EM

Portfolio flows to major #emergingmarkets have slumped in recent days--prompting some central banks to hike policy rates. pic.twitter.com/bfJa8BN3Fv — IIF (@IIF) 16 augustus 2018

Drie macro-ontwikkelingen waar pensioenbeleggers op moeten letten

De recente turbulentie in opkomende markten zal de komende maanden aanhouden, voorspellen pensioenbeleggers. Ontwikkelingen die het sentiment bepalen, zoals renteverhogingen van de Fed en het handelsconflict tussen de VS en China, zetten emerging markets verder onder druk.

Ojee...

Sparen voor de toekomst is niet meer van deze tijd. We geven ons geld het liefst direct uit, leven zorgeloos in het nu en we zien onze financiële toekomst rooskleurig in. Dit en meer blijkt uit recent onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door Ruigrok NetPanel.

Keizer zonder kleren

Zuid-Afrikaanse assetmanager (dertien miljard dollar onder beheer) sluit als zijn hedgefondsproducten. De keizer zonder kleren, noemt de firma deze tak van beleggen en ook in deze volatiele markten bewijzen deze fondsen zichzelf niet.

Rente gaat nog niet omhoog

EM valt in het diepe