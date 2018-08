Must read: Passief en actief lijden gelijk

Zelfs George Soros wil geen goud

Er zijn nog maar weinig beleggers die geld durven te zetten op een val van de Amerikaanse beurs. Voor goud een ramp, het edelmetaal nadert de laagste koers sinds 2010.

Assetallocatie: Europa minst aantrekkelijke regio

Europa is volgens assetmanagers nu de minst aantrekkelijke regio. Aandelen zijn nog wel favoriet, gevolgd door cash, zo blijkt uit het assetallocatieconsensusrapport over juli.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +1,05% (ytd)

Rendement Index 20+: +2,55% (ytd)

Standaard assetallocatie werkt niet meer

Nou, daar is Capital Spectator het dus niet mee eens.

Druk op Turkije

US says #Turkey tariffs to stay as Qatar comes to Erdogan's aid. White House says tariffs won’t be lifted if pastor is freed. Erdogan gets boost from a call with German Chancellor Merkel.https://t.co/dfM1wdBG5y pic.twitter.com/vxg8xyzYKj