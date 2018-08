Must read: Paniek in Turkije

Must read

De lira in een vrije val. Plus Nexit is onzin volgens Rabo en vier succesfactoren voor langetermijnbeleggen.

Vier succesfactoren langetermijnbeleggen

Wat is vereist om een beleggingsorganisatie in staat te stellen om succesvol te beleggen op de lange termijn? Helaas voldoen pensioenfondsen maar aan een van de succesfactoren.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +1,16% (ytd)

Rendement Index 20+: +2,69% (ytd)

Fondsmanagers onderwegen FANG-aandelen

Goed nieuws voor beleggers in Amerikaanse largecapfondsen. Over het algemeen verslaan die de S&P 500 nu.

Barsten in de huizenbubbel

Na jaren van stijging begint de huizenmarkt nu steeds meer barsten te vertonen. De oorzaak ligt onder ander bij oplopende rentestanden en strengere kredietvoorwaarden.

Het kan nog lager

WOW! Turkish Lira down a massive 12% now for the day. #ouch pic.twitter.com/XhwrNcvxgH — jeroen blokland (@jsblokland) 10 augustus 2018

De ECB houdt de boel in de gaten

ECB is reportedly growing concerned about the exposure of some euro-area banks to Turkey after the lira's plunge https://t.co/2pv63x0TYW pic.twitter.com/MttclFDRwc — Bloomberg (@business) 10 augustus 2018

Rabo: Nexit is onzin

Als ons land de euro zou verlaten, gaat het beleidsmatig terug in de tijd. Het eindresultaat is niet meer, maar juist minder soevereiniteit. De hele Nexit-discussie is onzinnig. #Nexit #RaboResearch https://t.co/URpc23Gpsm — RaboResearch Economie (@RaboEconomie) 9 augustus 2018

Musk zou Tesla echt van de beurs kunnen halen

De Sec onderzoekt zijn tweets, maar Barron's denkt dat het Musk misschien wel gaat lukken.

Hoe vastgoed pensioen een boost kan geven

Vastgoed in de portefeuille, direct of indirect, kan het pensioen van uw klanten een boost geven.

De roebel gaat ook niet zo lekker