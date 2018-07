Must read: 1 biljoen zoekt bestemming

Must read

Plus: Meer topvrouwen stuwt aandelenrendement, Chinese risico's, cryptokopers zijn geen beleggers, schenken in 2018, en méér.

Gender equality stuwt rendement

Het is inmiddels wel bewezen: bedrijven die geleid worden door mannen én vrouwen doen het beter dan bedrijven waar enkel mannen de dienst uitmaken. Dat maakt de Gender Equality ETF, die UBS eind vorig jaar lanceerde, even duurzaam als kansrijk.

Europese fondsbeleggers kiezen voor Amerikaanse aandelen

Zijn Amerikaanse aandelen de nieuwe veilige haven? Want hoewel de Europese fondsenindustrie afgelopen maand uitstroom boekte, bleven beleggers Amerikaanse aandelen kopen. Detlef Glow van Lipper heeft de cijfers.

Corporate governance China loopt ver achter

Ondoorzichtige bedrijfsstructuren en andere governance-issues vormen een groot risico voor beleggers in Chinese bedrijven, zo blijkt uit een studie van Janus Henderson Investors.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? Actief heeft moeite om te volgen.

Rendement IEX Fonds 40: +0,47% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,56% (ytd)

Vooral dertigers bevangen door cryptokoorts

Onderzoek AFM: Naar schatting 540.000 Nederlanders hebben geld in crypto's gestoken. De cryptobeleggers zijn relatief jong, gemiddeld 38 jaar, willen snel geld verdienen, en het gros van hen heeft weinig of geen ervaring met beleggen.

Gloeiende hete private equity-sector

Private equity bedrijven hebben in 2017 zo’n 500 miljard dollar uitgegeven aan M&A deals. Vanwege de grote hoeveelheden goedkoop kapitaal is de geldberg waar deze bedrijven op zitten inmiddels uitgegroeid naar meer dan 1 biljoen dollar. Maar de grote vraag naar private equity diensten, goedkoop kapitaal en veel competitie in de strijd om overname-targets leiden volgen Banken.nl wel tot gemengde gevoelens.

China heeft het meest te verliezen

Hoofdeconoom Léon Cornelissen van Robeco over de aankomende handelsoorlog tussen de VS en China. De winnaar staat vast. De verliezers ook. Onderwijl leggen VS en Europa hun handelsruzie bij. Voorlopig dan.

Reuters weet nu al wat de ECB later vandaag gaat doen

ECB to stay on hold but highlight growth risks https://t.co/FHINjKcemr pic.twitter.com/x3wV48TVhh — Reuters Top News (@Reuters) 26 juli 2018

De toekomst is spraak

Daarom kunnen Rabobankklanten sinds vandaag met hun stem hun banksaldo opvragen en een budget instellen.

Schenken 2018

ABN Amro zet de belangrijkste belastingregels op een rij.

Pas op financiële instellingen: Amazon komt eraan!