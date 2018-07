Must read: Focus op risico, niet op rendement

Must read

Dat levert meer op. Plus: ETF-beleggers in het defensief en hoe de ETF-sector toch een beetje het wilde westen is gebleven.

Het informatietoezicht mag echt beter, AFM

Er is nog zoveel in de informatievoorziening naar beleggers te verbeteren. Gerben Everts van de AFM mag zijn werk dagelijks als dynamisch en vol adrenaline ervaren, voor een slecht geïnformeerde belegger geldt dat in nog ergere mate, aldus Marcel Tak.

Wat beleggers kunnen leren van het WK-voetbal

Acht lessen uit het WK-voetbal voor beleggers van Richard Colwell van Columbia Threadneedle.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: -0,09% (ytd)

Rendement Index 20+: +0,39% (ytd)

De ETF-industrie is volwassen geworden zonder op te groeien

Kijk, dat zijn interessante koppen. Bloomberg heeft een verhaal over hoe de ETF-industie toch een beetje het wilde westen in gebleven.

ETF-beleggers in het defensief

ETF investors turn to defensive sectors https://t.co/Tss6g6LIXU pic.twitter.com/gZo9VlwLIY — Bloomberg Markets (@markets) 2 juli 2018

Naar Rabo graag

Van Lanschot stoot klanten af die niet willen beleggen https://t.co/pwtoCmsNtY pic.twitter.com/PAkOgSGP0i — NRC (@nrc) 3 juli 2018

Grote beleggers komen met eigen gedragscode

Pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders hebben een eigen gedragscode opgesteld. De deelnemers van beleggersorganisatie Eumedion onderschrijven daarmee het toenemende belang van betrokken en verantwoord aandeelhouderschap.

Focus op risico, niet op rendement

Beleggers die rekening houden met de allerslechtste scenario's, zijn de beste beleggers.

Glencore zit in de problemen

De grootste grondstoffenhandelaar ter wereld heeft van het Amerikaanse Ministerie van Justitie het verzoek gekregen om documenten te overhandigen aangaande mogelijke corruptie en witwassen.

Het valt wel mee met die aandelenwaarderingen

Beleggers die rekenen met toekomstige rendementen zullen zien dat aandelen niet overdreven hoog gewaardeerd zijn.