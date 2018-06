Must read: Nieuw geld, nieuwe problemen

Must read

Plus: Rijk worden van disruptie, Pimco is pessimistisch, pas op met Amerikaanse junk, niet bang voor Italië en méér.

Disruptie is overal

Wesley Lebeau van CPR AM over de ware aard van disruptie. “Het fenomeen doet zich voor in alle markten, analoog en digitaal, en op alle niveaus.” En ja, disruptie biedt voor beleggers volop kansen.

Pimco schetst grimmig vooruitzicht

Obligatiespecialist Pimco schetst in zijn nieuwe visie voor de komende 3 tot 5 jaar een pessimistisch beursbeeld, waarbij de vangnetten van de centrale banken verdwijnen. "Het wordt rauwer."

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? Het is stuivertje wisselen.

Rendement IEX Fonds 40: +2,28% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,90% (ytd)

Nederlandse olie- en gasdienstverleners verdienen ook aan wind

"De groei van windenergie, zowel op land als op zee, biedt meer economische kansen voor olie- en gasdienstverleners." Sterke studie van het economische bureau van ABN Amro.

Wel of geen Europese bubbels?

The #ECB does not see signs of bubbles....



Let me show them to you. pic.twitter.com/xbgkh0s54T — Daniel Lacalle (@dlacalle_IA) 10 juni 2018

Pas op met Amerikaanse high yield

Doordat de totale schuld groter en slechter is dan gebruikelijk zal een komende correctie veel pijn doen.

Loonongelijkheid in Europa

Opvallend. Juist in de landen waarvan je het niet verwacht, is de loonachterstand van vrouwen het minst groot. Nederland heeft trouwens ook nog een aardige slag te maken.

The German economy is booming. So why aren't women benefiting? https://t.co/uiUt20X1Yl pic.twitter.com/pXST8xrqIi — Bloomberg Economics (@economics) 11 juni 2018

40% Nederlanders heeft te financiële buffers

In 2017 bezaten Nederlanders gemiddeld 340 miljard euro aan spaargeld. Dat totale spaartegoed is natuurlijk niet gelijk verdeeld. 40% van de Nederlanders heeft onvoldoende financiële buffer. Dat leidt onder meer tot schaamte.

Nieuw geld, nieuwe problemen

RTL Z: Bitcoinkoers keldert hard na Zuid-Koreaanse hack. Ook een beetje raar: wist u dat 1600 mensen een derde van alle bitcoins in handen hebben?

Nemen beleggers nu te veel risico?

Sterke en verhelderende column!

Column | Zwemmen zonder zwembroek. Consumenten nemen bij hun zoektocht naar rendement meer risico's dan verstandig is https://t.co/lGWpjchxv3 pic.twitter.com/Ik3xF27Uqf — FD Nieuws (@FD_Nieuws) 10 juni 2018

Forza Italia!

De kritiek op Italië is sinds de verkiezingsoverwinning van de Eurosceptische partijen niet van de lucht. Het land zou er goed aan doen om het Noord-Europese voorbeeld te volgen, zo klonk het. Volgens Ewald Engelen wordt het tijd dat we eens in de spiegel kijken.