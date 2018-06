Must read: De frontier markets dus

Must read

Plus: Beleggingsindustrie in crisis, Italië raakt rente en euro, brexit leidt tot lege schappen, 20 jaar ECB, en veel méér.

De beleggingsindustrie moet zich opnieuw uitvinden

De beleggingsindustrie kampt met twee existentiële probleem. Ten eerste zijn er te veel asset managers, en ten tweede weten de meeste firma’s volgens hun eigen medewerkers niet eens waarom ze bestaan. Roger Urwin van Willis Towers Watson fileert én adviseert.

Italexit is zelfmoord

Invesco rekent erop dat Italië de eurozone niet zal verlaten. Mocht het er toch toe komen, dan wordt Italexit vooral een Italiaans probleem. Maar Roelof Salomons van Kempen vreest in zijn laatste column dat met de Romeinse luchtkastelen de tijden van eurostress terugkeren.

MSCI omarmt eindelijk Chinese A-aandelen

Na jaren van gesprekken neemt MSCI Chinese A-aandelen in zijn indices op. Niet de ruwheid van de handel in A-handelen maar liquiditeitsbeperkingen waren voor MSCI reden om A-aandelen lange tijd te weren. Hoe belangrijk is de opname? "Niet belangrijk en heel erg belangrijk," zegt Mark Tinker van Axa IM.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +1,67% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,40% (ytd)

Wie slim is belegt in de frontier markets

Lees ook het verhaal dat we er zelf over schreven.

Frontier markets are where the long-term growth is, says @MerrynSW – ignore them at your peril https://t.co/aIgJ7cbmR1 pic.twitter.com/zCQuTnOZxW — MoneyWeek (@MoneyWeek) 4 juni 2018

Pensioenpolderakkoord heel link voor jongeren

FD-columnist Matthijs Bouman over het pensioenakoort tussen vakbonden en werkgevers.

Het Raderwerk | Polder kiest voor bizar Hello Fresh-pensioen met kans op een lege maaltijdbox https://t.co/Rp0a6sFzaQ @mathijsbouman pic.twitter.com/c0hxaf2PO4 — FD Nieuws (@FD_Nieuws) 1 juni 2018

Italië raakt rente en euro

De rente- en eurovoorspelling van ABN Amro. "Lange rente blijft langer laag dan verwacht." Hier is het verhaal.

Vaarwel cash! Vaarwel betaalpas!

Consumenten blijken graag te betalen met wearables, als ze de mogelijkheid hebben. ABN Amro heeft de afgelopen maanden 500 Nederlanders laten testen met armbanden en ringen en 78% van hen geeft aan wearables liever te gebruiken dan een betaalpas. Slechts 19% prefereert nog wel de betaalpas.

Brexit kan leiden tot voedseltekorten daar aan de overkant

‘Doomsday’ Brexit study warns UK could run out of medicine: https://t.co/dHzscefGV8 — New Model Adviser (@NewModelAdviser) 4 juni 2018

Top 5 Fondsbeheerders met het langste track record

Morningstar: Ervaring van de beheerder is een voornaam beoordelingspunt bij het evalueren van de kwaliteit van de beheerder. Deze week de top 5 van de beheerders met het langste track record op een fonds.

Gelukkig hebben ze zelden gelijk

Gefeliciteerd! De ECB bestaat 20 jaar