Must read: Dertien factoren werken echt

Het tij keert voor Amerikaanse aandelen

Pictet denkt dat de Amerikaanse economie over zijn top is en zet daarom aandelen uit de VS op onderwogen. Europese aandelen blijven daarentegen aantrekkelijk.

Voorlopig geen keuze uitvoerder bij waardeoverdracht

Mensen krijgen op zijn vroegst na herziening van het stelsel de vrijheid om te kiezen naar welke uitvoerder zij pensioenaanspraken overdragen, aldus minister Koolmees van Sociale Zaken. Het huidige stelsel kent teveel belemmeringen.

Oud versus nieuw

Netflix is now worth more than Comcast https://t.co/INhREm6RVy pic.twitter.com/gq9BUWY5eW — Bloomberg Markets (@markets) 23 mei 2018

Waarom doen obligatie-ETF's het niet goed dit jaar?

Door oplopende hypotheekrentes bijvoorbeeld.

Das wel erg frontier

Jim Rogers: US Govt Keeping Me From Investing in North Korea https://t.co/SsAzoNXkl6 — Jim Rogers (@AllJimRogers) 24 mei 2018

Dit is wel heel cool

Deutsche Bank schrapt 10.000 banen

Deutsche Bank gaat zo’n 10% van het personeel ontslaan. De grootste bank van Duitsland brengt het aantal werknemers terug van 97.000 tot ruim onder de 90.000.

