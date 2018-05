Must read: Emerging markets-dip overdreven

Must read

ESG is geen niche meer

Beleggers denken nog steeds dat ESG-beleggingen een nichemarkt zijn. Niets is minder waar, zegt Robeco.

Indexbattle: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +0,77% (ytd)

Rendement Index 20+: +0,72% (ytd)

De gevolgen van een handelsoorlog

An increase in U.S.-China trade tensions is a key risk to capital flows to emerging markets, including via supply-chain spillovers pic.twitter.com/lZ7k8CBnCP — IIF (@IIF) 10 mei 2018

Dip EM is niet zo heftig

De sell-off op emerging markets is niet zo erg als het lijkt.

Interessante studie

Emerging markets with high inflation are hit hardest by U.S. rate shocks, Fed study shows https://t.co/X842seSxDx pic.twitter.com/nGsCLzKcya — Bloomberg (@business) 11 mei 2018

Wat is wat?

Beleggers halen smart bèta-beleggen en factorbeleggen door elkaar. Wat is het verschil?

Nieuwe Argentijnse crisis?

Argentinië heeft weer ouderwets te maken met een schuldbubbel.

De Amerikaanse yield curve is weer kleiner

US Yield curve flattens after muted #inflation data. US 2s10s yield spread at 0.43%, near decade low. https://t.co/xB6Uf3qxGc pic.twitter.com/ySzckBIUnh — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 10 mei 2018

ABP passeert streefdoel CO2-reductie voor 2020

ABP heeft het afgelopen jaar forse vooruitgang gemaakt met het terugdringen van de CO2-emissies van zijn beleggingen.

Monte dei Paschi nog lange weg te gaan