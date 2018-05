Must read: Perfecte omgeving bankaandelen

Must read

IEXFonds 40: Dividendfondsen doen weer mee

Dividendfondsen hebben afgelopen maand een flinke inhaalslag gemaakt. Frontier market-fondsen zitten juist in een dipje.

Oliesector is het goudhaantje van 2018

Nu Donald Trump een streep heeft gezet door het atoomakkoord met Iran kunnen energieaandelen de outperformer van 2018 worden, zegt BlackRock.

Indexbattle: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +0,77% (ytd)

Rendement Index 20+: +0,72% (ytd)

Bankaandelen top nu

"GOLDMAN SACHS: This is the perfect environment for bank stocks — here are 7 reasons why they're set to spring higher" https://t.co/P1AF0Soyc6 #businessinsider #feedly — Han Dieperink (@Dieperink) 10 mei 2018

Prestaties EM-valuta mager

Een selectie van Emerging Markets valuta versus de USD, Dat is vrij somber. pic.twitter.com/rhRgK1o70p — Corne van Zeijl (@beursanalist) 10 mei 2018

Waarde-aandelen weer in trek

Is het nu wel de juiste tijd om in waarde-aandelen te beleggen?

27% kans op Amerikaanse recessie

Our US treasury yield curve model suggests a 27% probability of a recession in the 17-month window. #RaboResearch https://t.co/kMaxwlQ2Zz pic.twitter.com/DKfx1nzlrj — RaboResearch Economics (@RaboEconomics) 9 mei 2018

Anbangtopman de cel in

De gevallen topman van Anbang Insurance Group, Wu Xiaohui, is veroordeeld tot achttien jaar celstraf voor fraude en corruptie. Ook is beslag gelegd op omgerekend 1,4 miljard euro van zijn vermogen.

Vix weer terug naar normaal

The VIX is starting to look a lot like its old normal self again https://t.co/ONkkciYK44 pic.twitter.com/Kv18EDkxat — Bloomberg Markets (@markets) 9 mei 2018

Bijna helft cryptogeld zit in bitcoin

Nederlanders investeren het meeste geld in bitcoin. Van het geld dat Nederlanders in cryptovaluta investeren, zit 43% in Bitcoin. Verder spreiden bezitters hun investering met name over ethereum, ripple en litecoin. Bitcoin blijft in de toekomst de populairste munt om in te investeren. Dit blijkt uit de Cryptovaluta Monitor, een marktonderzoek van Multiscope onder 7.364 Nederlanders.