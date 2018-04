Must read: Helaas, het wordt minder

Must read

Plus: 100% in aandelen met Rabobank, wel/geen handelsoorlog, de wereld in 2030, bitcoin naar 20.000 dollar en nog méér.

De 100%-aandelenportefeuille (mét ETF's) van Rabobank

Rabobank heeft speciaal voor IEXProfs een zeer offensieve portefeuille samengesteld op basis van een intelligent core-­factor-­satellitesmodel.

Kent u het nog, inflatie?

Last, but not least, inflatie is terug. Wat zijn de gevolgen van de herintrede van de geldontwaarding? Volgens Edin Mujagic hoeven aandelenbeleggers niet bang te zijn.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: -1,63% (ytd)

Rendement Index 20+: -1,85% (ytd)

Rendementen worden minder

Ronald Wuijster, het nieuwe hoofd beleggingen van APG, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland tegen het FD: "Het is vooral een timingskwestie. Op een gegeven moment komen die lagere rendementen toch. Als waarderingen hoog zijn, dan gaat het ergens in de tijd tegenvallen."

Hoezo handelsoorlog?

RTL Z: De Amerikaanse president Donald Trump is vol vertrouwen dat de handelsoorlog met China binnenkort voorbij is. China zal de door hem verfoeide handelsbarrières verwijderen, tweette Trump.

Trump staat niet alleen in kritiek

Trump heeft wel punten: de oneerlijke concurrentie van China en de keerzijden van globalisme, aldus @garretsen_h. 'Er wordt ontzettend hoog spel gespeeld,' aldus @MarietjeSchaake over de trade wars #buitenhof https://t.co/thYpdQ9Utl pic.twitter.com/dupSafzaLp — Buitenhof (@Buitenhoftv) 9 april 2018

Valutastrijd: de laatste tussenstand



roebel en rand hebben het beter gedaan dan de euro, verder alle valuta zwakker. Vooral Turkse lira dramatisch. pic.twitter.com/StWjzBlWWJ — Corne van Zeijl (@beursanalist) 7 april 2018

Als beleggen vooruitkijken is

Dit is de wereld in 2030 volgens World Economic Forum. Zoals

Buy the dip?!

13 cryptospecialisten (wat zijn hun persoonlijke belangen?) verlagen hun prognose voor de bitcoin, maar zien nog steeds een koers van ruim 20.000 dollar eind dit jaar. Zoals: 3D-printers worden echt heel belangrijk.

Nederlandse industrie draait op volle toeren

In februari produceerde de Nederlandse industrie opnieuw meer. In welke bedrijfsklasse groeide de productie het sterkst? Lees het op: https://t.co/QqETtuFOYU pic.twitter.com/DzTBvSd3MW — CBS (@statistiekcbs) 9 april 2018

De verliezers van gisteren, zijn de winnaars van morgen