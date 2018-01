Must read: Trump zet de toon op Davos

Must read

Carmingnac: Vooral in Zuid-Europese staatsobligaties

Wat gaan de nieuwe fondsmanagers in de IEXFonds 40 doen in 2018 om te laten zien dat ze een bovengemiddeld rendement kunnen maken? Fondsmanager Charles Zerah van het Unconstrained Global Bond Fund van Carmignac ziet vooral waarde in perifere staatsobligaties.

Actief versus passief: de tussenstand

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +3,08% (drie maanden)

Rendement Index 20+: +2,00% (drie maanden)

Wat gaat Draghi straks zeggen?

Ondertussen staat de euro op het hoogste niveau in drie jaar.

Minister zonder toverstaf

"Ik heb geen toverstaf,” reageert minister Koolmees (Sociale Zaken) op de problemen bij de pensioenfondsen. Hij hoopt vooral dat een nieuw pensioenstelsel zorgt voor meer zekerheid. Maar of de huidige gepensioneerden daar nog iets aan hebben, is sterk de vraag.

Kijk wat leuk

Just bumped into the man who runs the biggest monetary experiment in history, #BoJ's Kuroda at #wef18. Asked him who will blink first, #ECB or #BoJ. Depends on inflation he said. But ECB is ahead of us! pic.twitter.com/LSc3YRLumI — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 25 januari 2018

De toon is gezet

Will soon be heading to Davos, Switzerland, to tell the world how great America is and is doing. Our economy is now booming and with all I am doing, will only get better...Our country is finally WINNING again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 januari 2018

De Noorse centrale bank houdt de rente laag

Om het land te laten herstellen van de olieprijsdip.

Dat wil ik ook wel weten

How useful is an analyst rating on a stock? https://t.co/8r2lo8dd1R via @gadfly pic.twitter.com/jaiTCyOdEr — Bloomberg (@business) 25 januari 2018

Provisieverbod werkt

Het provisieverbod heeft een einde gemaakt aan situaties waarbij financieel adviseurs hun klant richting een product of aanbieder stuurden waar ze zelf de hoogste provisie kregen. Het belang van de klant staat nu meer voorop. Het provisieverbod voor complexe producten is daarmee effectief te noemen. Dat schrijft minister Hoekstra van Financiën aan de Tweede Kamer.