Must read: Geen hogere obligatierentes

Europese verkoop ETF's accelereert

De Europese ETF-industrie beleefde in 2017 een uitzonderlijk goed jaar. De verkoop schoot door het dak. Maar niet iedereen profiteerde.

Even voorstellen: de nieuwe IEXFonds 40

De actieve fondsenportefeuille IEXFonds 40 is opgeschud. Veertien nieuwe fondsen zitten er sinds 1 januari in onze beleggingsfondsenindex. Een rondje voorstellen.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +1,43% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,25% (ytd)

Weinig profijt van economisch herstel

Het aantal Nederlandse armen blijft volgens het CBS hangen op 1,1 miljoen mensen. Langdurige armoede neemt zelfs toe. Dat steeds meer mensen ZZP'en helpt ook niet.

RTLZ: Eén op de tien zzp'ers loopt het risico op armoede. "Lage vergoedingen, bezuinigingen en die zzp-wet maken het lastig." Zzp'ers die werken in de handel, vervoer en horeca lopen het hoogste armoederisico.

"Cryptomarkt kan nog 50% verder dalen"

Directeur Graeme Moore van Polymath, een bedrijf dat een blockchainplatform biedt voor het vastleggen van transacties in klassieke beleggingen zoals aandelen en obligaties – denkt dat koersen van cryptomunten nog verder kunnen dalen. En verder: koersontwikkeling bitcoin en aantal zoekopdrachten naar bitcoin gaan hand in hand.

Alle Nederlandse fintechbedrijven in een plaatje

Het zijn er steeds meer.

We're proud to publish the 4th version of Dutch #Fintech Landscape with 430+ companies in the scene. Great to see the scene is growing in NL.