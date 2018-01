Must read: Meer beleggingsfraude

Must read

De verrassing van 2018

"Als iedereen denkt dat de wereld een veilig en voorspelbare plek is, zijn de risico's het grootste." Wat wordt de verrassing van 2018, die bestaande beursverwachtingen naar de prullenbak verwijst? Tien beleggingsstrategen komen met een antwoord.

Gezocht: de beste factor

Factorbeleggen is bezig aan een onstuimige opmars. Logisch, want de resultaten zijn beter dan die van de markt, terwijl het risico veelal lager ligt. Maar wat is de beste factor?

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +3,85% (3 maanden)

Rendement Index 20+: +3,12% (3 maanden)

Hoe komt zo'n emoji over? ;-)

Er gaat veel mis als mensen hun zakelijke communicatie willen opvrolijken met emoji's. "Hij dacht waarschijnlijk dat ik hem wilde versieren.” https://t.co/3skwuZacm0 — NRC (@nrc) 12 januari 2018

Retrocessies in eigen zak

De directeur van vermogensbeheerder Box Consultants wordt ervan verdacht fraude en valsheid in geschrifte te hebben gepleegd, meldt BNR. Volgens het OM is klanten ten onrechte voorgespiegeld dat er geen verborgen kosten verbonden zijn aan het beheer van vermogens. In strijd zou Box Consultants ruim acht miljoen euro aan retrocessies in eigen zak hebben gestoken.

Toename beleggingsfraude

Nog meer schimmige praktijken: de Fraudehelpdesk schrijft dat er in 2017 voor 6,1 miljoen euro aan schade door beleggingsfraude is gemeld. Het jaar ervoor was dat 1,4 miljoen euro. In totaal kreeg de helpdesk 147 meldingen van beleggingsfraude (tegenover 76 in 2016). De gedupeerden waren slachtoffer van boilerrooms.

In de vergelijking

#Bitcoin’s technology is certainly scalable, but it’s about time it did so! via @howmuch_net pic.twitter.com/2NW1T0xSjV — jeroen blokland (@jsblokland) 11 januari 2018

Woningmarkt steeds krapper

De woningmarkt zit gevangen tussen een grote vraag en een slinkend aanbod, schrijft NVM. De makelaarsclub meldt onder andere: "Voor het eerst sinds het dieptepunt in de crisis daalde in het vierde kwartaal 2017 het aantal woningverkopen (-6%). Vooral in het goedkopere segment droogt het woningaanbod op. In totaal stonden er in het laatste kwartaal van 2017 36% minder woningen te koop dan een jaar eerder."

Masterchef

Als je het samenstellen van een ETF-portefeuille zou vergelijken met koken, dan is Dan Egan van Betterment een masterchef, aldus Bloomberg.

S&P 500, de geldverdubbelaar

There have been three times in history when the S&P 500 almost exactly doubled in ten years.



Same returns, but the paths and emotions that got you there couldn't be more different. pic.twitter.com/gCkuguSYYo — Morgan Housel (@morganhousel) 9 januari 2018

Kleine opfriscursus

Hoe zat het ook alweer met liquiditeit in ETF's?