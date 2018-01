Must read: Nu al deflatie-angst?

Must read

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de IEXFonds 40 (beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +1,88% (3 maanden)

Rendement Index 20+: +1,47% (3 maanden)

Sterke start olie door protesten Iran

Oil Makes Strongest Start to the Year Since 2014, But Moody's Says Prices are Heading Down From Here https://t.co/edyrhTkrHk #bunkerfuel — Ship & Bunker (@ShipandBunker) 3 januari 2018

Op en neer en heen en weer

#Bitcoin drops below $14k as India warns consumers to be alert and cautious as to avoid getting trapped in such ‘ponzi schemes’ https://t.co/5BauL4hcg1 pic.twitter.com/gtimQuFNVz — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 30 december 2017

Steeds hogere rentes crowdfundinvesteringen

Een van de meest opvallende trends in de groeiende crowdfundsector is dat investeerders steeds hogere rentes kunnen krijgen.

Buffett wint weddenschap

Buffett sloot in 2007 met hedgefondsmanager Seides de weddenschap dat een indexfonds op de S&P 500 over een periode van tien jaar een beter rendement zou opleveren dan een mandje hedgefondsen. En hij heeft gelijk gekregen. Sinds 2007 levert het indexfonds een gemiddeld jaarlijks rendement op van 7,1%, terwijl het mandje hedgefondsen is blijven steken op een plus van 2,2%. De een miljoen dollar die Buffett wint, geeft hij aan een goed doel.

Hedgefondsen gaan niet dood

Ben and I spoke about this on the show today, the idea that hedge funds are dying is absurd. pic.twitter.com/8sncaITiTB — Irrelevant Investor (@michaelbatnick) 4 januari 2018

Hard werken niet altijd slim

De hardst werkende portfoliomanagers zijn echt niet alrijd de beste mannen of vrouwen om uw geld bij te investeren.

Tactische assetallocatie december

Hoe betaalden de verschillende assetallocatiestrategieën zich uit afgelopen maand?

Weer deflatie-angst?

Full circle. US inflation expectations almost exactly where they were this time last year. So, do we avoid another deflation scare this year? pic.twitter.com/5mUGDVeq5Y — John Authers (@johnauthers) 3 januari 2018

Wie houden we voor de gek?