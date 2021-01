Must read: Bidens reddingspakket

Must read

CFA Institute wil geen speciale ESG-toezichthouder

De brancheorganisatie voor financieel analisten heeft zijn ESG-richtlijnen voor beleggingsfondsen aangescherpt. Wat het CFA Institute niet wil, is een speciale ESG-toezichthouder die fondsen gaat controleren.

Covid-19 liveblog: voorsorteren op herstel

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? Optimix verwacht een mooi beursjaar. Robeco is niet bang voor Amerikaanse inflatie, T. Rowe Price is positief over Chinese beleggingen, Schroders zoekt het in de opkomende markten en meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Rendement IEXFonds 40 (afgelopen drie maanden) +8,25%

Rendement Index 20+ (afgelopen drie maanden) +6,86%

Biden to the rescue

President-elect Biden's rescue package calls for increasing direct payments to $2,000 from the $600 already hitting bank accounts, meaning stimulus checks of $1,400 would go out. https://t.co/WyPpu8gPxX — MarketWatch (@MarketWatch) January 15, 2021

Koekiemonster

#BlackRock is eating the world: Assets under management rise to record $8.7tn in Q4. The company brought in $126.9bn in new investor money in the quarter. pic.twitter.com/D4zPD73Uin — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 15, 2021

Nieuwe beleggers gaan naar Brazilië

Maar of dat nu zo'n goed idee is....??

Blijven emerging markets aan de beurt?

De index staat op hetzelfde niveau als in 2007.

Het vaste land aan de winnende hand

Fund managers in London have already seen stock-trading upended by Brexit. Now, they worry they could be next. https://t.co/IMNOyg3HvX — Bloomberg Markets (@markets) January 15, 2021

Om over na te denken