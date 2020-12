Must read: Foutje, bedankt

Must read

Bekentenissen van beleggersfouten in 2020. Plus: verzekeraars willen rem op stijging toezichtkosten en S&P heeft wel heel weinig verliesdagen.

Vermijd herverdeling van risico’s in het nieuwe pensioencontract

In het nieuwe pensioencontract ligt herverdeling van risico’s op de loer. Deze risico’s kunnen volgens pensioenexperts Marcel Kruse en Rik Albrecht sterk worden verminderd als pensioenfondsen het toegezegde beschermingsrendement zo goed mogelijk indekken, zodat deelnemers krijgen wat hen is toegezegd.

Covid-19 liveblog: Schuld is geen probleem

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? Optimix en Kempen kopen aandelen bij, zilver gaat het volgens Jupiter doen, DWS ook akkoord met hogere koers-winstverhoudingen, Robeco ziet waarde in high yield en EMD, JHI vreest 5% inflatie in 2021 en meer opinies.

Correctie? Beleggers gaan all-in

Uit de Global Fund Manager Survey van Bank of America Merril Lynch blijkt dat institutionele beleggers ongekend positief zijn over het effect van de coronavaccins in 2021. Cash en obligaties worden verkocht voor aandelen.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Meer geld in investeringsfonds ABN Amro

ABN Amro vergroot de omvang van zijn investeringsfonds ABN Amro Ventures van 100 miljoen naar 150 miljoen euro. Via dat fonds investeert de bank in bedrijven die zich bezighouden met fintech en digitaal bankieren.

Verzekeraars willen rem op stijging toezichtkosten

DNB Verzekeraars vinden dat toezichthouder DNB opnieuw kijkt naar de kostenontwikkeling. Ze hebben over 2019 een fors hogere rekening gepresenteerd gekregen. "Wij zien een blijvende kostenontwikkeling die naar beneden moet", aldus het Verbond van Verzekeraars.

Foutje bedankt!

Leuk om te lezen; misser van een belegger: "I admit it — these are my 5 dumbest investment calls of 2020."

Maar weinig verlies voor de S&P 500

Sinds 1928 heeft de S&P niet zo weinig verliesdagen gezien als in 2020.

Smallcaps waar analisten van houden

Een lijstje favoriete kleintjes voor 2021.

Olie omhoog