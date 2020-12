Must read: Dollar blijft zwak

De coronacrisis heeft milieubewustzijn beleggers vergroot

Uit een studie van het CFA Institute blijkt dat beleggingsexperts ook dit jaar weer milieu- en sociaal bewuster zijn geworden. Het coronavirus speelde daarbij duidelijk een rol.

Covid-19 liveblog: Centrale banken pakken door

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? T. Rowe Price verwacht meer monetaire verruiming, LGIM voorspelt dubbelcijferige aandelenrendementen in 2021, klimaataandelen zijn volgens DWS de nieuwe groeiaandelen, NN IP gaat voor cash en linkers en meer.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). De actieve portefeuille doet het dit jaar veel beter dan de passieve concurrent.

Risk on

"Dekkingsgraad van 95% minimum voor nieuwe pensioen"

In het nieuwe stelsel.

IEXFonds 40: Heerlijk novembermaandje

Nee, de beurs implodeerde niet na verkiezing van Biden. Maar dat kwam mede door goed vaccinnieuws. De aandelenfondsen in de IEXFonds 40 vieren een feestje, goud is helemaal uit.

Sla de outlooks maar over

Dit jaar klopte er ook niks van de voorspellingen.

SPACs zijn blijvertjes

Het is hip om eerst een beursfonds te beginnen en daarna pas eens te bedenken wat voor bedrijfsactiviteiten erbij passen. Maar dit soort beleggingsvehikels zouden wel eens meer dan een trend kunnen zijn.

Dollar blijft zwak

Dollar weakening expected to last into 2021 as risky bets remain https://t.co/B7xOUEWwdu pic.twitter.com/0YS1MZ6R3i

Tesla kan nog hoger

#Tesla gains as Goldman upgrading stock to buy & increases price target to street high of $780 from $455. Analyst sees faster-than-expected shift toward EV adoption. Tesla could sell 15mln EVs by 2040 (20mln under upside-case EV market adoption scenario). https://t.co/RRs4AzhW9v pic.twitter.com/jcfJSEATdb